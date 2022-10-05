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Giriş Tarihi: 5.10.2022 09:54 Son Güncelleme: 5.10.2022 09:56

THY’den Avrupa uçuşlarına özel kampanya

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
THY’den Avrupa uçuşlarına özel kampanya

Türk Hava Yolları (THY) başlattığı yeni kampanya ile Orta ve Kuzey Avrupa’daki 30 noktaya gidiş-dönüş her şey dahil 149 dolardan an başlayan fiyatlarla uçuş imkânı sunmaya başladı

Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu THY Orta ve Kuzey Avrupa'da 30 uçuş noktasına avantajlı fiyatlarla seyahat imkânı sunuyor. Sınırlı sayıda koltuk için geçerli kampanyadan yararlanmak isteyen yolcuların 5- 15 Ekim 2022 tarihleri aralığında satın alacakları biletlerle 1 Kasım -15 Mart 2023 tarihleri arasında bir çok noktaya 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçabilecekler

Kampanya kapsamında Berlin, Düsseldorf, Köln, Frankfurt, Bremen, Hamburg, Hannover, Leipzig, Münih, Nürnberg, Stuttgart'ta 149 dolardan, Basel, Viyana, Salzburg, Zürih'te 169 dolar, Cenevre,199 dolar, Londra 209 dolar, Amsterdam, Lüksemburg, Brüksel 246 dolar, Stockholm ve Oslo 249 dolar, Helsinki 269 dolar, Kopenhag, Birmingham, Edinburgh 279 dolar, Dublin 289 dolar, Göteborg ve Billund 299 dolar, Manchester ise 259 dolardan başlayan fiyatlarla uçuş fırsatı sunuluyor

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THY’den Avrupa uçuşlarına özel kampanya
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