THY’den BM ile sürdürülebilir turizm mutabakatı

Türk Hava Yolları (THY), Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Turizm Örgütü ile sürdürülebilir turizm için mutabakat zaptı imzalandığını duyurdu. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, mutabakat şu ifadeleri kullandı: "Bu potansiyel ortaklık, sürdürülebilir turizme olan bağlılığımızın göstergesi olarak dünya çapında insanları ve kültürleri bir araya getiren küresel bir hava yolu olan rolümüzü vurguluyor." THY, 91. kuruluş yıl dönümü için "Türkiye'nin Kanatları" isimli özel bir uçak heykeli tasarlattı. 1933 yılında Curtiss King Bird D2 tipi uçak ile yolculuğa başlayan şirkette, 91 yıllık tarihi boyunca filosunda yer alan uçakların parçaları kullanılarak "Türkiye'nin Kanatları" isimli bir proje hazırlandı. Heykeltıraş Selçuk Yılmaz, metal uçak parçalarından yaklaşık 4 ton ağırlığında uçak heykeli oluşturdu.