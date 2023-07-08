THY’den çalışanlarına müjde: % 20.77 zam, iki ikramiye

Türk Hava Yolları'nın (THY) çalışanlarına yapacağı zam oranı açıklandı. TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarının ardından THY, zam oranını yüzde 20.77 olarak belirledi. Ayrıca ağustos ve ekim aylarında ikramiye verilmesi kararlaştırıldı. THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat imzalı açıklamada, "TÜİK değişim oranı yüzde 19.77 olmuştur. Bunun üzerine yüzde 1 TIS ile gelen ilave zam eklendiğinde 30.06.2023 tarihindeki ücretlere, 01.07.2023 tarihinden geçerli olmak üzere, yapılması gereken zam oranı yüzde 20.77 olarak belirlenmiştir" denildi. Çalışanlara refah payı olarak iki ilave ödeme yapılacağı bildirilirken, "Yılın ikinci yarısında iki ilave ikramiye şeklinde refah payı vereceğiz ve bunlardan ilkini temmuz maaşının ödeneceği 8 Ağustos'ta, ikincisini de ekim maaşının ödeneceği 8 Kasım'da hesaplarınıza yatıracağız" ifadelerine yer verildi.