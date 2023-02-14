THY’den deprem bölgesindeki 1.000 aileden birer kişiye iş

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, bölgedeki 1.000 aileden birer kişiye THY ve iştirak şirketlerinde iş imkânı sunacaklarını bildirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bolat, "Her yıl ihtiyacımıza binaen istihdam ettiğimiz çalışma arkadaşlarımızı, bu bölgelerden başvuran vatandaşlarımıza öncelik vererek istihdam edeceğiz. Kabin memurluğuna alacağımız arkadaşlarımıza da 3 ay İngilizce eğitimini ücretsiz vererek, pozitif ayrımcılık yapacağız. Bunun gibi detayları olgunlaştırarak kısa zamanda resmi olarak ilan edeceğiz" dedi.