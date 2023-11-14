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Giriş Tarihi: 15.11.2023

THY’den dev uçak siparişi

THY’den dev uçak siparişi
TÜRK Hava Yolları (THY) 355 adet uçağın satın alınması için Airbus ile görüşmelere başlandığını açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Ortaklığımız 2023-2033 yıllarını kapsayan Stratejik Planı çerçevesinde ortaya koyduğu büyüme hedefleri doğrultusunda bir süredir uçak ve motor üreticileri ile görüşmeler yapmaktadır" denildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: "2026-2036 yılları arasında teslim alınmak üzere 240 adedi kesin, 115 adedi opsiyon olmak üzere toplam 355 adet uçağın satın alınmasına ilişkin görüşülmektedir."
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THY’den dev uçak siparişi
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