THY’den dev uçak siparişi

TÜRK Hava Yolları (THY) 355 adet uçağın satın alınması için Airbus ile görüşmelere başlandığını açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Ortaklığımız 2023-2033 yıllarını kapsayan Stratejik Planı çerçevesinde ortaya koyduğu büyüme hedefleri doğrultusunda bir süredir uçak ve motor üreticileri ile görüşmeler yapmaktadır" denildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: "2026-2036 yılları arasında teslim alınmak üzere 240 adedi kesin, 115 adedi opsiyon olmak üzere toplam 355 adet uçağın satın alınmasına ilişkin görüşülmektedir."