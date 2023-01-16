Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri THY’den Doğu Avrupa’daki 17 noktaya özel kampanya
Giriş Tarihi: 16.1.2023 16:42

THY’den Doğu Avrupa’daki 17 noktaya özel kampanya

Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi olan Türk Hava Yolları (THY) başlattığı yeni kampanya ile Türk vatandaşlarına Doğu Avrupa’da 17 noktaya avantajlı fiyatlarla seyahat imkânı sunuyor.

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
THY’den Doğu Avrupa’daki 17 noktaya özel kampanya

Sınırlı sayıda koltuk için geçerli kampanyadan yararlanmak isteyen yolcuları 16- 26 Ocak 2023 tarihleri arasında satın alacakları biletlerle 16 Ocak-10 Haziran 2023 tarihleri arasında Köstence'ye 109 dolar Bükreş ve Varna'ya 129 dolar Sofya, ve Cluj'a 139 dolar, Prag, Budapeşte ve Kişinev'e 159 dolar, Gence ve Nahcivan'a 169 dolar Riga ve Vilnius'a 179 dolar, Varşova'ya 189 dolar Bakü ve Tallinn'e 199 ise dolardan başlayan fiyatlarla seyahat edebilecek. Kampanya kapsamında 139 dolardan başlayan Tiflis ve Batum uçuşları için ise biletleme dönemi 23 Ocak-2 Şubat 2023, seyahat dönemi ise 23 Ocak- 10 Haziran 2023 tarihleri arasında belirlendi.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
THY’den Doğu Avrupa’daki 17 noktaya özel kampanya
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA