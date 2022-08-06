THY’den engellilere özel ‘yaka kartı’

TÜRK Hava Yolları (THY) görünmeyen engele sahip yolcuların seyahatlerini kolaylaştırmak için 'Ayçiçeği Yaka Kartı' uygulamasını hayata geçirdi. İstanbul Havalimanı iç ve dış hatlar terminalindeki özel hizmet bankolarından ücretsiz temin edilebilecek 'Ayçiçeği Yaka Kartları' ile ilgili olarak konuşan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi "Engelleri kaldıracak hizmetler geliştirmeye devam edeceğiz" dedi. THY, 'Farklılıklar Değer Katar' programı kapsamında; otizm, demans, kaygı bozukluğu, görme ve duyma güçlüğü gibi görünmeyen engeli olan yolcularına sunduğu 'Ayçiçeği Yaka Kartı' ile hem yer hizmetleri çalışanlarının hem de kabin ekiplerinin farkındalığına katkıda bulunuyor. Böylelikle özel ilgiye ihtiyaç duyabilecek yolculara daha fazla zaman ayrılmasına olanak sağlanıyor.