THY’den Airbus’a 355 uçaklık dev sipariş

Ülkemizin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Türk Hava Yolları (THY), filosunu genişletme hedefleri doğrultusunda Avrupalı uçak imalatçısı Airbus ile 250'si A321 NEO tipi, 105'i ise A350 olmak üzere toplam 355 adet yeni nesil uçak siparişi için anlaşmaya vardı. THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, küresel taşıyıcı ve Airbus arasındaki anlaşmayla Türkiye'yi dünyanın en uzak köşelerine bağlama kabiliyetinin ve yüksek hizmet standardını artırılmasının hedeflendiği belirtildi. THY bu siparişle 150 adet kesin sipariş ve 100 adet satın alım hakkı bulunan toplam 250 adet A321 NEO; 60 adet kesin sipariş, 20 adet satın alım hakkı bulunan toplam 80 adet A350- 900, 15 adet kesin sipariş A350-1000 ve 5 adet kesin sipariş, 5 adet satın alım hakkı bulunan toplam 10 adet A350-Freighter olmak üzere toplam 105 adet yüksek verimli A350 geniş gövdeli uçağı filosuna katmış olacak. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, tarihi siparişle ilgili olarak "Bu yatırım, Türkiye havacılık sektörünün daha da gelişmesi açısından önemli bir kilometre taşıdır. İstanbul'daki kıtaları birleştiren ana üssümüzün eşsiz konumuyla, dünyanın dört bir yanından gelen insanlar arasında köprü kurma misyonumuzu sürdüreceğiz ve bu yeni uçaklar daha da parlak bir geleceğe doğru yolculuğumuzda önemli bir rol oynayacak" ifadesini kullandı. Airbus Ticari Direktörü ve Uluslararası Başkanı Christian Scherer ise, "En yeni nesil uçaklar için verilen bu sipariş, THY'nın cesur vizyonunun bir göstergesidir" dedi.