THY’den ‘havayolu şirketine yatırım yapacak’ iddiasına yalanlama

Türk Hava Yolları'nın uluslararası bir havayolu şirketinden hisse satın alacağı şeklinde şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada bazı ulusal ve uluslararası medya kanallarında Türk Hava Yolları'nın yabancı bir havayolu şirketine yatırım yapacağı ile ilgili haberler yer aldığı hatırlatılarak "Küresel havacılık endüstrisinin en değerli şirketlerinden olan Türk Hava Yolları A.O. gelecek hedeflerine yönelik stratejik yatırımları daima değerlendirmektedir.

Ancak bugün itibarıyla yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Ortaklığımızın uluslararası bir havayoluna yatırım yapmak üzere herhangi bir girişimi bulunmamaktadır" denildi. Portekiz'de yayınlanan haberlerde Türk Hava Yolları'nın Portekiz havayolu şirketi TAP 'tan hisse almakla ilgilendiği ifade edilmişti.