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Giriş Tarihi: 11.1.2023 09:33 Son Güncelleme: 11.1.2023 09:33

THY'den iç hat uçuşlarında avantajlı bilet kampanyası

Türk Hava Yolları (THY), 1 Eylül-31 Ekim 2023 tarihlerindeki İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı tüm iç hat uçuşlarında 399 liradan başlayan avantajlı biletleri satışa sundu.

AA
THY’den iç hat uçuşlarında avantajlı bilet kampanyası

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, indirimden yararlanmak isteyen yolcular, bugün ve yarın satın alacakları biletlerle 1 Eylül 2023 ile 31 Ekim 2023 tarihleri arasındaki seyahatlerinde 399 liradan başlayan fiyatlarla uçuş imkanı elde edecek.

Kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgiye THY'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.

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THY'den iç hat uçuşlarında avantajlı bilet kampanyası
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