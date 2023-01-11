THY’den iç hat uçuşlarında avantajlı bilet kampanyası

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, indirimden yararlanmak isteyen yolcular, bugün ve yarın satın alacakları biletlerle 1 Eylül 2023 ile 31 Ekim 2023 tarihleri arasındaki seyahatlerinde 399 liradan başlayan fiyatlarla uçuş imkanı elde edecek.
Kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgiye THY'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.
✈️— Türk Hava Yolları (@TK_TR) January 11, 2023
Türkiye Bir Başka Güzel!
Erken rezervasyon fırsatıyla biletinizi 11 - 12 Ocak 2023 tarihlerinde alın, yurt içi uçuşlarda 1 Eylül - 31 Ekim 2023 tarihleri arasında tek yön, direkt 399 TL'den başlayan fiyatlarla uçun.#TürkHavaYolları