THY’den lisans son sınıf öğrencilerine ve yeni mezunlara iş fırsatı

Doğum tarihi 1 Ocak 1994 ve sonrası olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gençlere yönelik yayınlanan ilana, lisans son sınıf öğrencileri ve mezunlar başvurabilecek. İlanda, iyi derecede İngilizce bilen, iletişimine ve gelişimine önem veren, yeni ve uygulanabilir fikirler üretebilen, takım çalışmasına yatkın gençlerin tercih edileceği belirtiliyor. THY'nin "kariyer.thy.com" uzantılı web portalında yayında olan ilana son başvuru tarihi ise 28 Mart saat 15.00 olarak belirlendi.

FARKLI BİRİMLERDE ÇALIŞMA FIRSATI

Dünyada en fazla uluslararası noktaya uçan havayolu firması olan Türk Hava Yolları'nın Take-Off Jr. programı kariyerine başlamak isteyenlere birbirinden farklı alanlarda çalışma imkanları sunuyor.

Süreci başarıyla geçebilenler, insan kaynakları ve destek üniteleri, kalite ve keknik, mali işler, uçuş operasyonları, planlama, pazarlama ve satış, Turkish Cargo, yatırım ve anlaşmalar, bölgesel uçuşlar gibi birimlerde çalışabilecek.

GÖKYÜZÜNÜ KAPILARINI GENÇLERE AÇIYORUZ

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya üstün, "Türk Hava Yolları ailemize katılmak isteyen yeni mezun ve lisans son sınıf öğrencisi arkadaşlarıma bir müjdemiz var. Başlattığımız Take-Off Jr. yetenek programıyla gökyüzünün rekabetçi ve hızlı gelişen kapılarını gençlere açıyoruz." ifadelerini kullandı.

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