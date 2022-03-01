THY’den muhteşem üçlük

Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları
(THY
) pandemi etkisini 2021'de tamamen sildi. 2020'de 5.5 milyar lira zarar eden şirket, 2021 yılını 8.2 milyar TL ile tarihinin en yüksek kârı ile tamamladı. Cirosunu yüzde 109 artırarak 97.4 milyar liraya taşırken, aktif büyüklüğü ise yüzde 88'lik büyüme ile 353.7 milyar liraya ulaştı. 2021'in dördüncü çeyreğini ise 619 milyon dolar esas faaliyet kârı ve 225 milyon dolar net kâr ile tamamladı. 2021 yılı sonuçlarını yönetim ekibiyle birlikte düzenlediği sohbet toplantısında değerlendiren THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat
, "Havayolu seferlerinin durduğu, yolcu taşımacılığının kısıtlandığı noktada, kargo uçuşlarıyla krizi fırsata dönüştürdük. Avrupa
'da en çok uçuş yapan network taşıyıcısı olduk. 2021'de yolcu kapasitesi 2020'ye göre yüzde 70 arttı. Kargo pazarında entegratörler hariç dünyanın en büyük 5. hava kargo taşıyıcısı olduk. Kargo gelirleri 2021'de 2019'a göre yüzde 125 artarak 4 milyar dolara çıktı. Toplam gelirler yüzde 59 artarak 107 milyar dolar oldu. 700 milyon dolar gider tasarrufu yapıldı" dedi.
ÇALIŞANLARA SÜRPRİZ YAPACAĞIZ
Pandemi döneminde çalışanlarını işten çıkarmadıklarını ancak maaşlarda kesintiye gittiklerini hatırlatan Bolat, "2021'de kademeli olarak kesintileri kaldırdık. Yüzde 85'e yakın zam oranı ve 2 maaş ikramiye verdik. Bu yıl da aynı oranda bilanço rakamları olduğu takdirde daha büyük sürprizlerimiz olacak" mesajı verdi. Rusya-Ukrayna
savaşını değerlendiren Bolat, "Umarım bu kriz çok fazla uzamaz ve barış hakim olur. Rusya ve Ukrayna bizim operasyonlarımız içinde yüzde 2-3 paya sahip. Kargoda daha az. O yüzden büyük çaplı etkilenmemiz söz konusu değil. Ancak 100 doların üzerindeki petrol fiyatları gelir ve kârlılığı etkiler. Yakıtta yüzde 16-18 tasarruf sağlayan yeni nesil uçaklar aldık" dedi.
UÇAK KİRALAYACAK
FİLO için gerekli uçakların kiralama yoluyla karşılanacağını söyleyen Bolat, Boeing
tarafında son 1 yıldır uçak tesliminin olmadığını belirterek, "Airbus
tarafında ise 321 Neo vardı. Aylık 40 adet üretme kapasiteleri bulunuyor, bu 70'e kadar çıkabilir. Ama bu da birkaç yılda olabilir. 11 uçak arayışımız var. Bu kapsamda operasyonel kiralamalarla uçak ihtiyacını gidereceğiz" dedi.
1.500 KİŞİ TAHLİYE OLDU
THY
Genel Müdürü Bilal Ekşi Ukrayna ve Romanya'dan yapılan tahliyeler hakkında şunları söyledi: "İlave sefere ve 590 dolar olan biletleri 220 dolara sabitlememize rağmen ilk gün sadece 20 kadar Türk vatandaşı tahliye için geldi. Aniden savaş başlayınca Romanya seferlerini artırdık. Şu ana kadar 1.500 Türk vatandaşı bu imkândan yararlandı."