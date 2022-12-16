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Giriş Tarihi: 16.12.2022 14:16

THY'den Narita'ya iki yıl aradan sonra ilk uçuş

Türk Hava Yolları (THY) pandemi nedeniyle ara verdiği Japonyo Narita uçuşlarına iki yıl aradan sonra dün itibariyle yeniden başladı.

DHA
THY’den Narita’ya iki yıl aradan sonra ilk uçuş

İstanbul Havalimanı'ndan Boeing 787-900 tipi uçakla 275 yolcuyla gerçekleştirilen ilk sefer nedeniyle kabin ekipleri ve yolcular THY Tokyo İstasyon Müdürü Ahmet Tuğcu tarafından çiçeklerle karşılandı. İlk olarak haftada üç gün gerçekleştirilecek Narita seferlerinin önümüzdeki dönemde her gün yapılması hedefleniyor. Halihazırda Japonya'nın başkenti Tokyo'da kent merkezine daha yakın olan Haneda Havalimanı'na haftanın her günü uçuş gerçekleştiren havayolu şirketi, Tokyo seferlerini toplamda 10 frekansa çıkarmış oldu

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THY'den Narita'ya iki yıl aradan sonra ilk uçuş
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