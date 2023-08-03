THY’den özel proje: Türkiye semalarında ilk kez gerçekleşti!

ÖZEL ROTALAR HAZIRLANDI

Hazırlık çalışmaları 10 ay süren proje için gerçekleştirilen uçuşların öncesinde; uçuş emniyet, entegre operasyon ve kule çalışanları, uçuşta görevli tüm pilotlar, çekim ekibi ve diğer çalışanlar ile uzun toplantılar yapıldı. Çekimler, üç günü İstanbul'da ve iki günü Antalya'da olmak üzere toplamda 14 saatlik uçuş süresi ile yapılırken hava sahasındaki operasyonların aksamaması için bu çekimlere özel uygun planlamalar ve rotalar hazırlandı.