THY, Tayland seyahatlerinde Kovid-19 kısıtlamalarının kalktığını duyurdu

Koronavirüs kısıtlamalarını kaldıran ülkelere bir yenisi daha eklendi. Tayland'da uygulanan Covid-19 tedbirleri kapsamında ülkeye girişlerde istenen aşı kartı ve PCR testi ibraz etme zorunluluğu sona erdi.

Türk Hava Yolları'nın sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda "Tayland'a seyahat edecek olan yolcularımızın dikkatine; Tayland'da uygulanan Covid-19 kısıtlamaları kaldırılmıştır. Tayland'a girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur " bilgilendirilmesi yapıldı.

Türk Hava Yolları'nın Türkiye'den vize istemeyen ülkeler arasında yer alan Tayland'da başkent Bangkok dünyanın önemli turizm merkezleri arasındaki Phuket'e İGA İstanbul Havalimanı'ndan haftanın her günü uçuşu bulunuyor.