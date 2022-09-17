THY’den Türkevi’nde ’connect’ sergisi

Türk Hava Yolları(THY) ve Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu iş birliğiyle, seçkin fotoğraf koleksiyonundan oluşan 'Connect' başlıklı sergi ABD'nin New York şehrinde bulunan Türkevi'nde ziyarete açıldı.



THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada 'Connect' sergisinin, Anadolu'nun gizli cevherlerinden ünlü destinasyonlara yeni bakış açıları ortaya koymaya uzanan bir yelpazeyle, Türkiye'nin farklı bölgelerinden ve 49 şehirden manzara fotoğraflarını öne çıkardığı belirtildi. Sanat dünyasının yeni nesil fotoğrafçılarından Murat Dağaslan'ın objektifinden çıkan fotoğraflardan oluşan serginin küratörlüğünün ise Serhat Kula'nın üstlendiği aktarıldı.



Açıklamada, "Merkezine milyonlarca yıl önce var olan süper kıta Pangea konseptini alan sergi, Türk Hava Yolları'nın dünyada en fazla ülkeye uçan küresel havayolu şirketi olarak sahip olduğu geniş bağlantı kabiliyetini gözler önüne seriyor. Pangea artık var olmasa da Türk Hava Yolları daha fazla insanı ve ülkeyi bir araya getirmeye devam ediyor" ifadelerine yer verildi.



BOLAT: KITALAR ARASINDA KÖPRÜ KURMAK.



Açıklamada THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat'ın açıklamalarına da yer verildi. Bolat, "Türkiye'nin tarihi birçok yönden insanlığın tarihidir. Sayısız kültüre ev sahipliği yapan bu toprakların, medeni toplumların gelişiminde ne kadar önemli bir rol oynadığı açıkça görülüyor. ABD'ye 30 yılı aşkın bir süre önce uçmaya başlayan Türk Hava Yolları ailesi önümüzdeki yıl 90. yılını kutluyor olacak. Kurulduğumuz günden bu yana en önemli misyonlarımız arasında kıtalar arasında köprü kurmak, ülkeleri birbirine bağlamak ve toplumları birleştirmek bulunuyor" dedi.



Serginin açılışı için düzenlenen törende Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu ve THY Yönetim Kurulu Başkanı Bolat tarafından kurdele kesiminin gerçekleştiği kaydedildi.