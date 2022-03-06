Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri THY'den Ukrayna açıklaması: 21 Mart'a kadar iptal
Giriş Tarihi: 6.3.2022 16:14 Son Güncelleme: 6.3.2022 17:16

THY'den Ukrayna açıklaması: 21 Mart'a kadar iptal

DHA
THY’den Ukrayna açıklaması: 21 Mart’a kadar iptal

Ukrayna hava sahasının kapatılmasının ardından 24 Şubat'ta Ukrayna seferlerini iptal eden Türk Hava Yolları, bu süreyi 21 Mart'a kadar uzattığını açıkladı.

Ukrayna hava sahasının kapatılmasının ardından 24 Şubat'ta Ukrayna seferlerini iptal eden Türk Hava Yolları, bu süreyi 21 Mart'a kadar uzattığını duyurdu.

Konuyla ilgili olarak THY resmi internet sitesinden yapılan duyurada, "24 Şubat-21 Mart 2022 (dahil) tarihleri arasındaki Ukrayna varış ve çıkışlı tüm uçuşlarımız iptal edilmiştir. 24 Şubat 2022 ve öncesinde biletlenmiş, 24 Şubat-21 Mart 2022 tarihleri arasında Ukrayna varışlı veya çıkışlı uçuşu bulunan yolcularımıza değişiklik ve iade hakları tanımlanmıştır" denildi. Havayolu şirketi Kişinev (Moldova) uçuşlarını 21 Mart'a, Rostov (Rusya) uçuşlarını da 20 Mart'a kadar iptal ettiğini de bildirdi.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
THY'den Ukrayna açıklaması: 21 Mart'a kadar iptal
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA