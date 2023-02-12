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Giriş Tarihi: 12.2.2023 11:11 Son Güncelleme: 12.2.2023 11:33

THY'den üniversite öğrencilerine duyuru!

Türk Hava Yolları (THY), bileti olan üniversite öğrencilerine ücretsiz iade ve değişim hakkı sundu.

THY’den üniversite öğrencilerine duyuru!

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Üniversite öğrencilerimizin dikkatine: 11 Şubat'tan önce alınan ve 30 Haziran'a kadar olan uçuşlarınız için ücretsiz değişiklik ve iade hakları tanımlanmıştır. 31 Mart'a kadar THY internet sitesinde yer alan formu, 'diğer/öğrenci talepleri' seçtikten sonra öğrenci belgenizle birlikte doldurarak işlemlerinizi yapabilirsiniz."

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THY'den üniversite öğrencilerine duyuru!
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