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Giriş Tarihi: 25.5.2023 15:51

THY'den yolcularına dijital küre hizmeti

Türk Hava Yolları (THY), özel yolcu salonu misafirlerine özel ’Flight Tracker’’ dijital küresini hizmete sundu. Yolcular bu dijital kürede anlık hava durumu, uçuş bilgilerini ve uçulan destinasyonları takip edebilecek.

DHA
THY’den yolcularına dijital küre hizmeti

THY, çözüm odaklı anlayışla modernize edilen ve dijital kanalların farklı ve keyif verecek yönlerine vurgu yapmayı amaçlayan ''Flight Tracker'' dijital küresini, Özel Yolcu Salonu'nda (Business Lounge) misafirlerinin kullanımına sundu.

UÇULAN DESTİNASYONLAR, ANLIK HAVA DURUMU TAKİP EDİLEBİLİNECEK

Flight Tracker dijital küresi ile misafirler, Türk Hava Yolları uçaklarının anlık konumlarını, uçulan destinasyonları, anlık hava durumunu takip edebilecek ve uçuş bilgileri, Miles&Smiles üyeliği gibi birçok farklı özelliğin de kullanımını deneyimleyebilecek. Yoğun pazar araştırmaları sonucunda tespit edilip yolcuların beğenisine sunulan bu teknoloji, uçuş yapılan destinasyon ve canlı uçuş bilgileri ile donatılarak, sadece Türk Hava Yolları'na özel bir ara yüz tasarımıyla canlıya alındı.

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THY'den yolcularına dijital küre hizmeti
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