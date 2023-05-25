THY’den yolcularına dijital küre hizmeti

UÇULAN DESTİNASYONLAR, ANLIK HAVA DURUMU TAKİP EDİLEBİLİNECEK

Flight Tracker dijital küresi ile misafirler, Türk Hava Yolları uçaklarının anlık konumlarını, uçulan destinasyonları, anlık hava durumunu takip edebilecek ve uçuş bilgileri, Miles&Smiles üyeliği gibi birçok farklı özelliğin de kullanımını deneyimleyebilecek. Yoğun pazar araştırmaları sonucunda tespit edilip yolcuların beğenisine sunulan bu teknoloji, uçuş yapılan destinasyon ve canlı uçuş bilgileri ile donatılarak, sadece Türk Hava Yolları'na özel bir ara yüz tasarımıyla canlıya alındı.