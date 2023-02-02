THY’nin Beşiktaş’taki otel projesi nisanda hizmete girecek

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, sosyal medya hesabından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Beşiktaş'ta inşası devam eden projeye ilişkin yaptıkları gezi hakkında açıklama yaptı.

Ersoy ile turizmin geliştirilmesi konuları üzerinde fikir alışverişinde bulunduklarını belirten Bolat, şöyle devam etti:

"Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı olarak göreve başlamanın yıl dönümünün sabahında, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya gelerek turizm sektörümüze verdiğimiz destekler ve ABD pazarına yönelik turizm hamlemize dair bir görüşme gerçekleştirdik. Ortaklığımız Genel Müdür Yardımcısı Murat Şeker ile katıldığımız görüşmede milli bayrak taşıyıcı olarak ülkemize 2 milyon Amerikalı turist kazandırma hedefine yönelik yol haritamızı ve Bakanlığımız ile işbirliğimizi daha da geliştirme üzerine fikir alışverişinde bulunduk."

Bakan Ersoy ile inşası devam eden otel projesinin durumunu yerinde incelediklerini aktardı.

İşletme konusunda uluslararası üst segment otel zincirleri ile görüşmelerin devam ettiğine dikkati çeken Bolat, "Nisan ayı sonunda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla böyle güzel bir tesisi turizmimize kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.