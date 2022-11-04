THY’nin biyoyakıt projesine ödül

Bu yakıtın üretiminde gerçekleştirilen bilimsel çalışmalara verdikleri desteğin ödüllendirilmesinin attıkları adımları doğrular nitelikte olduğunun altını çizen Konukçu, THY'nin sürdürülebilir havacılık yakıtlarına yatırım ve desteğinin süreceğini belirtti.

THY'nin Boğaziçi Üniversitesi ile ortak yürüttüğü MICRO-JET Projesi kapsamında hidro-işlenmiş yağ asitleri ve hidrotermal sıvılaştırma yöntemleri kullanılarak mikroalglerden biyoyakıt üretiminin yapılması hedefleniyor. Bu biyoyakıtı, THY Teknik tarafından yapılacak motor testlerinin ardından uçuşlarında kullanmayı planlayan THY, bu yakıtı kullanmaya başladığında en temiz biyoyakıt türünü kullanabilen ender küresel havayolu şirketlerinden biri olacak.