THY’nin biyoyakıt projesine ödül

CAPA tarafından düzenlenen 'Çevresel Sürdürülebilirlik Ödülleri' sahiplerini buldu. THY, dünyanın ilk karbon negatif sürdürülebilir havacılık yakıtını geliştirmek için Boğaziçi Üniversitesi ile ortak yürüttüğü Mikroalg Bazlı Sürdürülebilir Biyo-Jet Yakıt Projesi (MICRO-JET) sürdürülebilirlik inovasyonu kapsamında ' Sürdürülebilirlik İnovasyonunda Yılın Havayolu' ödülüne layık görüldü.
Yatırım ve Teknolojiden Sorumlu THY Genel Müdür Yardımcısı Levent Konukcu, ödül töreninde yaptığı açıklamada dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olan THY'nin stratejileri içinde sürdürülebilir yakıtın kilit rol oynadığını söyledi.
Bu yakıtın üretiminde gerçekleştirilen bilimsel çalışmalara verdikleri desteğin ödüllendirilmesinin attıkları adımları doğrular nitelikte olduğunun altını çizen Konukçu, THY'nin sürdürülebilir havacılık yakıtlarına yatırım ve desteğinin süreceğini belirtti.
THY'nin Boğaziçi Üniversitesi ile ortak yürüttüğü MICRO-JET Projesi kapsamında hidro-işlenmiş yağ asitleri ve hidrotermal sıvılaştırma yöntemleri kullanılarak mikroalglerden biyoyakıt üretiminin yapılması hedefleniyor. Bu biyoyakıtı, THY Teknik tarafından yapılacak motor testlerinin ardından uçuşlarında kullanmayı planlayan THY, bu yakıtı kullanmaya başladığında en temiz biyoyakıt türünü kullanabilen ender küresel havayolu şirketlerinden biri olacak.