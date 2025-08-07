THY’nin cirosu 6 ayda 400 milyar lirayı aştı

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı şirketi Türk Hava Yolları (THY), bu yılın ilk altı aylık finansal tablolarını açıkladı. THY bu yılın ilk 6 ayında cirosunu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23.6 artırarak 408 milyar liraya çıkardı. Şirket yılın ilk altı ayında günde ortalama 2 milyar 254 milyon TL, saatte 93 milyon 930 bin TL, dakikada ise 1 milyon 565 bin TL satış hasılatına ulaştı.Aktif büyüklüğünü yüzde 33.9 artırarak 1 trilyon 652 milyar liraya çıkaran THY'nin net kârı ise 25 milyar lira oldu. Şirket ilk çeyrekte 1.8 milyar TL zarar açıklamıştı. Böylece ikinci çeyrekteki kâr yaklaşık 27 milyar TL oldu. THY, haziran sonu itibarıyla son 1 yılda personel sayısını yüzde 6 artırarak 35 bin 539'a çıkardı.THY'nin yolcu sayısı yüzde 3.9 artarak 42.2 milyona, konma sayısı yüzde 3.5 artarak 265 bin 898'e, yolcu doluluk oranı yüzde 80.8'den 81.4'e, kargo miktarı yüzde 3.2 artarak 1 milyon 20 bin tona, uçak sayısı ise 458'den 485'e yükseldi.