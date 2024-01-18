THY’nin ekonomiye katkısı 56 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin havacılık alanındaki çıtasının giderek yükseldiğini belirterek, Türk Hava Yolları'nın (THY) ülkenin en değerli markası olduğunu söyledi. THY Yönetim Zirvesi'ne mesaj gönderen Başkan Erdoğan, milletin göğsünü kabartan başarılarla dolu bir yılı tamamlayıp daha büyük hedeflerle başlanan 2024 yılında video mesaj yoluyla da olsa zirveye katılmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda emin ve kararlı adımlarla geleceğe yürüyoruz. Havacılık alanında ülkemizin başarı çıtası giderek yükselmektedir. Türkiye'nin en değerli markası vasfına sahip olmanın yanı sıra, dünyanın en fazla ülkesine uçan hava yolu da olan THY, ülkemiz ekonomisine katkılarıyla da adından söz ettirmektedir. 2023 rakamlarına göre, THY ülkemiz ekonomisine 56 milyar dolarlık katkı yapmış, yaklaşık 16 milyar dolarlık hizmet ihracatıyla bu alandaki liderliğini perçinlemiştir. Dünya turizminin parlayan yıldızı Antalya'nın da THY'nin güçlü kanatlarından payını alması bizleri memnun etmektedir. THY özelinde elde edilen tüm bu başarıları takdirle karşılıyor, mimarları olarak gördüğüm siz kardeşlerimi gönülden tebrik ediyorum" dedi.THY tarafından geçen yılın son haftalarında duyurulan 350 uçaklık siparişin, gelecek vizyonunun anlamlı bir yansıması olarak değerlendirdiğini vurgulayan Erdoğan, "Bu düşüncelerle bayrağımızı göklerde daha yükseklerde dalgalandırmak için çalışan Türk Hava Yolları ailesini bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Semalarınız açık olsun diyorum" ifadesini kullandı.