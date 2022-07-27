THY’nin hedefi 75 milyon yolcu

TÜRK Hava Yolları (THY) çatısı altında 2014'ten bu yana online alışveriş sitesi olarak hizmet veren 'shopandmiles. com' yenilendi. Yeni site THY yetkilileri ve paydaşlarının katıldığı bir törenle tanıtıldı. Törende konuşan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Türkiye'nin en büyük hizmet ihracatçısı konumundaki THY'nin bu yıl 75 milyon yolcu taşımayı hedeflediğini söyledi. Bolat "İstanbul Havalimanı'ndaki kapasitemizi iki katını çıkarabilecek potansiyelimiz var. Bunu gerçekleştirebilmek için biz de elimizden geleni yapacağız. Bunu iş ortaklarımızla başaracağız" dedi.Dünyanın son iki yıldır zor bir pandemi sürecinin içinden geçtiğini anlatan Bolat, "Umuyorum ki bu dönemi yavaş yavaş geride bırakırken hem misafirlerimizin gönüllerindeki yerimizi kuvvetlendirecek hem de milletimizin bizimle duyduğu gururu artıracak gelişmeleri hayata geçireceğiz. Bu kapsamda yeniliklerle yeni döneme hazırlanıyoruz" diye konuştu. Hayata geçtiği ilk günden itibaren Miles&Smiles üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği online alışveriş sitesini hem altyapı hem de tasarım olarak yenilediklerini ifade eden Bolat, şöyle devam etti: "Türkiye'nin en değerli markaları ile birlikte sunduğumuz Shop&Miles'ı, üyelerimize gündelik yaşamlarında fırsatlar sunacak ve avantajlar sağlayacak bir şekilde kurguladık. THY sadece bizden uzakta yaşayan sevdiklerimize kavuşmanın bir aracı olmayacak. Müşterilerimiz ve üyelerimiz hayatın her alanında bizi yanlarında hissedecek. Bu kapsamda sadece sevdiklerine ulaşmak için değil, onlarla bir araya geldiklerinde milleriyle yemek yiyebilmelerini, onlara giyimden mobilyaya, eğlenceden ulaşıma varan alanlarda sürprizler yapmalarını arzuluyoruz."