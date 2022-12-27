THY’nin hedefi 88 milyon yolcu taşımak

Yılsonu itibarıyla taşıdıkları yolcu sayısının 72 milyona erişeceği bilgisini veren THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, 2023'te 88 milyon yolcu taşımayı ve uçuş ağlarına 6 yeni rota eklemeyi planladıklarını açıkladı. Bolat, "Yüzde 17 büyüme hedefimizi destekleyecek 9-10 bin arasında yeni istihdamımız olacak" dedi. İlk 10 ayda 2.25 milyar dolar kâr açıkladıklarını hatırlatan Bolat, "Kârlılığımızın artarak devam edecek" diye konuştu. 2022'de THY olarak 18 milyar doların üzerinde gelirlerinin olduğunu, 14 milyar dolarlık net ihracat yaptıklarını kaydederek, "2023'te 17 milyar dolar döviz getirmeyi planlıyoruz. Getirdiğimiz dövizin yüzde 30'dan fazlası ülkemizde kalıyor. Seneye de 6 milyar dolardan fazlası Türkiye'de kalacak" dedi.Uçak siparişlerindeki son durumla ilgili de bilgi veren Bolat, "Üreticilerde yaşanan birtakım sıkıntılar vardı. Bunlar bitmek üzere. 2023'te zaten kabul edilmiş bütçemizde yüzde 17-20 arasında kapasite artışı koyduk" şeklinde konuştu. Ahmet Bolat, şu andaki uçak sayılarının 396 olduğunu ve 2023 sonunda bu rakamı 427'ye çıkartacaklarını kaydederek, "400'üncü uçağımızın şubat ortalarında gelmesini bekliyoruz. 787'lerin tekrardan teslimi başlıyor. İlk uçağımız da bu ayın sonunda gelecek" ifadelerini kullandı.Başkan Bolat, şu anda dünya genelinde 342 destinasyona uçtuklarını belirterek, 128 ülkeye, 286 şehre, (yurtdışında) 289 destinasyona uçtuklarını, dünyanın en çok noktasına uçan hava yolu olduklarını vurguladı. Bolat, şöyle devam etti: "Bu yıl uçtuğumuz yurtdışı hatların sayısını 293'e çıkarmayı hedefliyoruz. Toplam uçuş ağımıza iç hatlarda Yozgat ve Bayburt'u ekleyerek uçacağımız destinasyon sayısını 348'e çıkaracağız." Bolat, şubat-mart aylarında 1 milyarıncı yolcuyu taşıyacaklarını belirterek, "THY'nin şu anda 10 milyar euronun üzerinde bir değeri var. Bu, dünyada bizi şu anda en değerli 10'uncu hava yolu markası haline getiriyor. '2024'e gelmeden en değerli 6'ncı hava yolu oluruz' diye tahmin ediyoruz" dedi.