THY’nin İstanbul Havalimanı’ndaki binalarına ISO 50001 sertifikası verildi

HER NOKTA OTOMASYON SİSTEMLERİYLE YÖNETİLİYOR

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kapsamında sertifika alınan tesislerden 30 MW kurulu güce sahip C Bölgesi Enerji Merkezi Binası (ECC), Enerji Yönetim Ofisi (ECO), Operasyon Merkezi (OC) dahil olmak üzere toplamda 12 binanın enerji beslemesinin yapıldığı büyük bir enerji tesisi.

Yüksek ve orta gerilim trafoları, ısıtma ve soğutma sistemleri, dinamik upsler ve jeneratörler gibi çok sayıda önemli ekipmanın bulunduğu tesis, enerji kesintisi yaşanmaması adına her noktada otomasyon sistemleriyle yönetiliyor.

Enerji Yönetim Ofisi ise ECC binasındaki ekipmanların 7/24 olarak takip edildiği, ileri teknoloji ile kurulmuş otomasyon sistemleri ile canlı olarak izlendiği ve bakım ekiplerinin sürekli olarak bulunduğu kontrol binası olarak hizmet veriyor.

Enerji merkezinden beslenen binalardan biri olan Operasyon Merkezi binası ise uçuş kontrollerinin, planlamalarının yapıldığı, her birimden ekiplerin 7/24 çalıştığı Türk Hava Yolları'nın kalbi olarak kabul edilen bina konumunda.