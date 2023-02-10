THY’nin tahliye seferleri devam ediyor

Sosyal medya hesabından açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Bugün için planladığımız 150 tahliye seferiyle 26.699 vatandaşımızı taşıyacağız. Tahliye operasyonunun başladığı 6 Şubat'tan gün sonuna kadar toplam 709 seferle 125.957 kişiyi tahliye etmiş olacağız" dedi.
Bugün için planladığımız 150 tahliye seferiyle 26.699 vatandaşımızı taşıyacağız.— Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) February 10, 2023
Tahliye operasyonunun başladığı 6 Şubat'tan gün sonuna kadar toplam 709 seferle 125.957 kişiyi tahliye etmiş olacağız. pic.twitter.com/ZWmoloY9BB