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Giriş Tarihi: 10.2.2023 09:36

THY’nin tahliye seferleri devam ediyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından depremzedelerin tahliyesini gerçekleştiren Türk Hava Yolları(THY) bugün 26 bin 699 vatandaşı taşıyacaklarını açıkladı.

DHA
THY’nin tahliye seferleri devam ediyor

Sosyal medya hesabından açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Bugün için planladığımız 150 tahliye seferiyle 26.699 vatandaşımızı taşıyacağız. Tahliye operasyonunun başladığı 6 Şubat'tan gün sonuna kadar toplam 709 seferle 125.957 kişiyi tahliye etmiş olacağız" dedi.

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THY’nin tahliye seferleri devam ediyor
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