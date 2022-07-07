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Giriş Tarihi: 7.7.2022 10:14 Son Güncelleme: 7.7.2022 10:23

THY'nin yeni uçağı filoya katıldı, uçak sayısı 380'e ulaştı

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
THY’nin yeni uçağı filoya katıldı, uçak sayısı 380’e ulaştı

Filosunu yeni nesil uçaklarla büyütmeye devam eden THY'nin Airbus'tan siparişini verdiği A350-900 tipi uçaklardan 7'ncisini filoya kattı. Böyelce THY'nin uçak sayısı 380'e ulaştı.

Türk Hava Yolları'nın (THY) Avrupalı uçak üreticisi Airbus'tan siparişini verdiği 25'i kesin, 5'i opsiyonlu toplam 30 adet geniş gövdeli A350-900 tipi uçaklardan 7'ncisini filoya katıldı. Fransa'nın Toulouse şehrindeki Airbus tesislerinden teslim alınan uçak, TK6834 sefer sayısıyla dün gece saat 20.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na getirildi. İşlemlerinin tamamlanmasından sonra seferlere başlayacak TC-LGG kuyruk tescilli uçağın, filoya katılmasıyla kargo uçaklarıyla birlikte THY filosundaki uçak sayısı da 380'e ulaştı. Modern ve konforlu 32'si 'Business', 297' u ekonomi sınıfı olmak üzere zere 329 koltuklu uçak, uzun mesafeli uçuşlarda daha keyifli bir yolcu deneyimi için yüksek çözünürlüklü ekranlar ve internet bağlantısı ve uçak içi eğlence sistemi ile donatılmış durumda.

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THY'nin yeni uçağı filoya katıldı, uçak sayısı 380'e ulaştı
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