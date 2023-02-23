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Giriş Tarihi: 23.2.2023 13:25

THY’nin yeni uçağını 8 tonluk yardım malzemesiyle teslim ettiler

Avrupalı uçak üreticisi Airbus, Türk Hava Yolları (THY) alt markası Anadojet'e teslim ettiği yeni Airbus A321neo tipi uçağı depremzedeler için 8 tonluk yardım malzemesi de yükledi.

DHA
THY’nin yeni uçağını 8 tonluk yardım malzemesiyle teslim ettiler

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından yurt dışından bölgeye yardım malzemeleri gönderilmeye devam ediyor. Bu bağlamda Avrupalı uçak üreticisi Airbus, depremzedeler için Airbus Foundation iş birliği ile yardım kuruluşu Humedica'nın topladığı içinde bebek bezi, uyku tulumu ve çadırın bulunduğu 8 tonluk yardım malzemesi topladı. Uçak üreteci firma bu yardım malzemelerini THY'nin alt markası olan Anadolujet'e teslim edeceği TC-LTS kuyruk tescilli Airbus A321neo uçağına yükledi. Yardım malzemesini taşıyan yeni uçak dün gece İstanbul'a geldi.

DEPREMZEDELERE YARDIMIMIZ DEVAM EDECEK

Airbus Türkiye Başkanı Simon Ward, yaptığı açıklamada Türkiye'deki depremzedelere destek olmaya devam ettiklerini belirterek, "Türk Hava Yolları'na ait A321neo uçağı, dün akşam Hamburg'dan İstanbul'a doğru yola çıktı. Airbus Foundation iş birliği ile yardım kuruluşu Humedica'nın yaklaşık 8 tonluk yardım malzemesini (bebek bezi, uyku tulumu ve çadır) taşıyan uçak, afetzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması çalışmalarımızın yeni bir adımı oldu. Önümüzdeki günlerde de benzer yardım projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz "dedi.

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THY’nin yeni uçağını 8 tonluk yardım malzemesiyle teslim ettiler
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