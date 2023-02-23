THY’nin yeni uçağını 8 tonluk yardım malzemesiyle teslim ettiler

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından yurt dışından bölgeye yardım malzemeleri gönderilmeye devam ediyor. Bu bağlamda Avrupalı uçak üreticisi Airbus, depremzedeler için Airbus Foundation iş birliği ile yardım kuruluşu Humedica'nın topladığı içinde bebek bezi, uyku tulumu ve çadırın bulunduğu 8 tonluk yardım malzemesi topladı. Uçak üreteci firma bu yardım malzemelerini THY'nin alt markası olan Anadolujet'e teslim edeceği TC-LTS kuyruk tescilli Airbus A321neo uçağına yükledi. Yardım malzemesini taşıyan yeni uçak dün gece İstanbul'a geldi.