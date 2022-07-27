THY’nin yenilenen online alışveriş sitesi Shop&Miles tanıtıldı

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, THY'nin bu yıl 75 milyona yakın yolcu taşıyacağını söyledi.

THY çatısı altında 2014 yılından bu yana online alışveriş sitesi olarak hizmet veren shopandmiles.com, "Yeni Shop&Miles Deneyimi" ile hem teknolojik hem de tasarım olarak tamamen yepyeni bir görünüme kavuştu.

Miles&Smiles üyelerinin millerini dilediği gibi harcayabileceği ve deneyim odaklı yaklaşımla ortaya çıkarılan kullanıcı dostu platformun yenilikleri tanıtıldı.

Tanıtım töreninde konuşan Bolat, THY'nin 2023'te kuruluşunun 90. yılını kutlayacağını belirterek, Türkiye'yi ve Türk milletini uçtukları her yerde temsil ettiklerinin bilinciyle üzerlerine düşen vazifeyi yapmaya ve kendilerini geliştirmeye devam ettiklerini söyledi.

Son 2 yılda yaşanan küresel salgının yavaş yavaş atlatıldığını dile getiren Bolat, geçen haftalarda uçuş ve yolcu sayısında kendilerine ait rekoru yenilediklerini bildirdi.

Bolat, "Hem misafirlerimizin gönüllerindeki yerimizi kuvvetlendirecek hem de milletimizin bizimle duyduğu gururu artıracak gelişmeleri ve yenilikleri yeni dönemde hep beraber göreceğiz. Bu doğrultuda attığımız adımların en son halkası da bugün burada toplanma sebebimizi oluşturuyor. Hayata geçirdiğimiz ilk günden itibaren üyelerimizden yoğun ilgi gören online alışveriş sitemiz yeni 'Yeni Shop&Miles Deneyimi' ismini verdiğimiz bu yeni evresinde internet sitemizi hem altyapı hem de tasarım olarak yeniledik." diye konuştu.

"ÜYELERİMİZ ARTIK MİLLİLERİNİ HAYATLARININ HER ALANINDA KULLANABİLECEK"

Prof. Dr. Ahmet Bolat, online alışveriş platformunu, üyelerin günlük yaşamlarında kendilerine kolaylık sağlayacak, onlara avantaj ve fırsat sunacak şekilde Türkiye'nin en değerli markalarıyla birlikte kurguladıklarını söyledi.

Bolat, "Müşteri memnuniyetini ve tatminini her zaman ilk önceliği olarak gören ve tüm geliştirme ve yeniliklerini bu yönde yürüten bir marka olarak bu anlayışımızın en güzel örneğini uzun yıllardır yürüttüğümüz yolcu programımız Miles&Smiles ile gösteriyoruz. Hem Türkiye'de hem de yurt dışında birçok banka ve iş ortaklığımız üzerinden mil kazanan yolcularımızı bu yeni evrede çok daha fazla seveceklerini düşündüğümüz gelişmeler bekliyor." ifadelerini kullandı.

Üyelerin artık millerini hayatlarının her alanında kullanabileceğini vurgulayan Bolat, "Türkiye'de kendi alanında en gözde ulusal ve uluslararası şirketlerin hizmetlerinden faydalanabilecekler. Millerini evlerinde ihtiyaç duydukları mobilyalar için kullanabilecekleri gibi eğlence ve tekstil ürünleri için de kullanabilecekler." şeklinde konuştu.

"THY BU YIL 75 MİLYONA YAKIN YOLCU TAŞIYACAK"

THY Yönetim Kurulu Başkanı Bolat, THY'nin bu yıl 75 milyona yakın yolcu taşıyacağını belirterek, yurt dışında taşıdığı yolcu sayısıyla ülkeye kazandırdığı döviz sayesinde bu yıl Türkiye'nin en çok ihracat yapan şirketi olacağını anlattı.

İstanbul Havalimanı'ndaki filo ve kapasitelerini iki katına çıkarabilecek potansiyellerinin bulunduğunu vurgulayan Bolat, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu potansiyelimizi de gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız. Bu tek başına olacak bir şey değil. Ancak iş ortaklarıyla olacak bir şey. İşte o açıdan da bugünkü yaptığımız bu lansmanın hakikaten önemi var. Bunun gibi daha başka iş ortakları da bulacağız. Onlarla beraber Türk Hava Yolları'nın ürünlerini ülkemizin değerli köşelerini dünyaya pazarlamaya devam edeceğiz."

"SHOP&MİLES'I ÜLKEMİZİN HAYATINA DAHA İYİ YERLEŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Ahmet Bolat, Shop&Miles'ın şu anda nihai noktada olmadığını belirterek, "Uçak içi hizmetlerinden biletlemeye, havalimanı hizmetlerinden iletişime kadar her alanda nasıl daha iyi olmaya, daha iyi hizmet vermeye kararlıysak Shop&Miles'ı aynı vizyonla ülkemizin hayatına daha iyi yerleştirmek istiyoruz." diye konuştu.

Sundukları hizmetleri daha da kolaylaştırırken bu hizmetlerin kapsamını da genişleteceklerini dile getiren Bolat, ortak sayısını artıracaklarını sözlerine ekledi.

"14 MİLYONA VARAN MİLES&SMİLES YOLCU SAYIMIZI ARTIRACAK"

THY Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür yardımcısı Ahmet Olmuştur da shopandmiles.com'un 9-10 yıldır müşterilerinin hayatında olduğunu belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu sürede yaklaşık 8 milyon milini burada harcayan misafirlerimiz oldu. Yeni Shop&Miles Deneyiminde misafirlerimiz artık hayatlarının her alanında shopandmiles.com'un avantajlarından istifade edebilecek. Bu vesileyle 14 milyona varan Miles&Smiles yolcu sayımızın ileriki yıllarda daha da artacağını düşünüyorum."

Tanıtım etkinliğinin ardından THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Bolat, Yeni Shop&Miles Deneyiminde iş birliği yaptıkları şirketlerin temsilcilerine teşekkür ederek hediye takdiminde bulundu.