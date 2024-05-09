THY’nin yolcu sayısı 25 milyonun üzerine çıktı

DIŞTAN DIŞA TRANSFER YOLCU SAYISI 10 MİLYONUN ÜZERİNE ÇIKTI

Şirketin, dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak-Nisan 2023'te 9,4 milyonken, bu yılın aynı döneminde yüzde 7,7 yükselişle 10,1 milyon olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, yolcu doluluk oranı 0,4 puan düşerek yüzde 80,5 oldu. Yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 80,2, yurt içi yolcu doluluğu yüzde 83,7 olarak gerçekleşti.

AKK, 2023 Ocak-Nisan döneminde 70,4 milyarken, bu yılın aynı döneminde yüzde 11,8 artarak 78,7 milyara yükseldi.

Ocak-Nisan 2023'te 473,7 bin ton olan taşınan kargo ve posta hacmi, bu yılın aynı döneminde yüzde 35,1 artışla 640 bin ton olarak gerçekleşti.

THY'nin filosundaki uçak sayısı nisan ayı sonunda 455 oldu.