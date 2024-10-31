THY’ye APEX’ten üç ödül

Türk Hava Yolları (THY), Havayolu Yolcu Deneyimi Derneği (APEX) tarafından verilen, "World Class", "World Class Sürdürülebilirlik Kategorisinde Sınıfının En İyisi" ve "FTE Pioneer" ödüllerine layık görüldü. Şirket, "World Class" ödülüne üst üste dördüncü kez sahip oldu. Kaliforniya'da gerçekleşen APEX/IFSA Global Expo fuarında düzenlenen törende "World Class Sürdürülebilirlik Kategorisinde Sınıfının En İyisi" ödülüne de layık görülen THY, bu ödüllere ek olarak şirket, APEX ailesinin bir parçası olan Future Travel Experience'dan "FTE Pioneer" ödülünü de aldı. İnovasyonun sınırlarını zorlayan, müşteri deneyimini geliştiren ve hava taşımacılığı endüstrisinin ilerlemesinde önemli rol oynayan dünya çapındaki altı şirkete verilen FTE Global Airline Pioneer Ödülleri'nin töreni, Los Angeles'ta gerçekleşti.THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, şirketin ödüle layık görülmesinden gurur duyduklarını belirterek, APEX Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Joe Leader, THY'nin her yıl APEX World Class takdirini kazanarak lüks seyahatte sürekli olarak çıtayı yükselttiğini ifade etti.