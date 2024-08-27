THY’ye İsviçre’den finansman

TÜRK Hava Yolları (THY), ağustosta filosuna katılan iki yeni nesil A350 uçağının İsviçre frangı cinsinden finansmanını, Avrupa İhracat Kredi Kuruluşları garantisi altında KfW IPEX-Bank ile tamamladı. THY Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi Doç. Dr. Murat Şeker, bu anlaşmanın, filoyu yeni nesil uçaklarla modernize ederek uzun vadeli sürdürülebilirlik hedefine olan bağlılığı teyit ettiğini vurguladı. KfW IPEX-Bank Küresel Mobilite Başkanı Sebastian Blum da THY ile ilişkileri güçlendirmekten mutlu olduğunu belirtti.