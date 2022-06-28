THY’ye sürdürülebilirlik ödülü

Hayata geçirdiği sürdürülebilirlik odaklı faaliyetlerle havacılık sektörüne öncülük eden ve sıfır atık politikası ile çalışmalarını yürüten Türk Hava Yolları'nın (THY) bu faaliyetleri ödüllendirildi. THY, uluslararası finans dünyasının saygın kuruluşlarından World Finance tarafından sürdürülebilirliğin çevresel, ekonomik ve sosyal alandaki üç boyutunda en iyi uygulama örneklerine sahip kuruluşlara verilen ödüllerde 'En Sürdürülebilir Bayrak Taşıyıcı Havayolu' kategorisinde '2022 Yılı Sürdürülebilirlik Ödülü'ne layık görüldü.

MODERN VE GENÇ FİLO

Dünyanın en modern ve en genç filolarından birine sahip THY'nin , cinsiyet eşitliğine olan bağlılığı, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında uyguladığı yakıt tasarrufu ve emisyon azaltım projeleri, biyoyakıt kullanımının yanı sıra bu konuda ar-ge projelerine sağladığı destek, salgın sürecinin yönetimindeki esneklik ve güçlü finansal performansı' ile bu ödülün sahibi oldu.

DÜNYAMIZIN GELECEĞİNE ODAKLANMAYA DEVAM EDECEĞİZ

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olarak sürdürülebilirliği büyüme stratejilerinin en önemli odak noktalarından biri olarak gördüklerini belirterek "Geleceğin ihtiyaçları düşünülerek tasarlanmış operasyon merkezlerimiz, genç ve modern uçak filomuz, alanında uzman çalışma arkadaşlarımız çevresel etkimizi azaltarak bu büyüme yolculuğumuzda birer anahtar oluyor. Sürdürülebilir operasyonlarımız çerçevesinde attığımız adımların World Finance tarafından ödüle layık görülmesi stratejimizin doğruluğunu kanıtlar nitelikte. THY ailesi olarak dünyamızın geleceğine odaklanmaya devam edeceğiz" dedi.

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