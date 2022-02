‘Tıbbi danışmanlık önem kazanıyor’

Yaşantılarımızı derinden etkileyen COVID-19 pandemisi, alışkanlıklarımızın yanı sıra sağlıklı ve düzenli bir hayat sürdürebilmemiz için ihtiyaç duyduğumuz hizmetlere olan ulaşımımızı da etkiledi. İçinde bulunduğumuz dönemde başta online hizmetler olmak üzere hayatımıza değer katacak psikolojik ya da tıbbi danışmanlık gibi desteklerin daha çok önem kazandığını belirten Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan , "Küresel çapta yapılan araştırmalar, pandeminin ruh sağlığı üzerindeki etkilerini açık bir şekilde ortaya koyuyor. Daha önce benzerini tecrübe etmediğimiz böyle bir dönemde halkın çok büyük bir kesiminde, var olan psikolojik sorunların ağırlaştığı ve yeni sorunların baş gösterdiği gözlemleniyor" dedi. Özellikle anksiyete ya da obsesif davranışları bulunanların pandemi döneminden en fazla etkilenenler olarak öne çıktığını belirten Erdoğan, "Pandeminin hayatlarımıza getirdiği sınırlamalar, yalnızlık ve izolasyon hissini tetikliyor. Böyle dönemlerde Acil Sağlık Plus ürünümüze eklediğimiz online psikolojik destekler kritik bir önem taşıyor" şeklinde konuştu.Günümüz koşullarının kendine özgü ihtiyaçlarını anlayabilen ve özel çözümlerini müşteriyle buluşturan Ray Sigorta, yeni bir ürünle daha sektörde fark yaratmayı amaçlıyor. COVID-19 salgınının fizyolojik ve ekonomik etkilerine yönelik korunma yöntemlerinden sıklıkla bahsedilirken, insanlarda yarattığı psikolojik ve bedensel etkilerin göz ardı edildiği düşüncesinden hareketle oluşturulan Ray Sigorta Acil Sağlık Plus ürünü, kullanışlı olduğu kadar hesaplı olacak şekilde tasarlandı. Sektördeki mevcut Acil Sağlık ürünlerindeki teminat ve hizmetlerin yanı sıra, Ray Sigorta'nın fark yaratan hizmetlerinden daha fazla yararlanmak isteyenler için zenginleştirilmiş Acil Sağlık Plus kapsamında, sağlıklı yaşama yönelik çok sayıda ücretsiz ek hizmet öne çıkıyor. Ray Sigorta'nın yeni ürünü Acil Sağlık Plus'da COVID-19 PCR ve antikor testi, diş sağlığı ve checkup hizmetlerinin yanı sıra online olarak; mindfulness , çift terapisi, stres danışmanlığı, diyetisyen ve psikolojik danışmanlık gibi hizmetlere uzaktan erişim sağlayan olanaklar bulunuyor. Acil Sağlık Plus; göz check-up, sigorta ve alkol bırakma danışmanlığı, yeni doğan bakım danışmanlığı, tıbbi bilgi, danışmanlık hizmetleri gibi imkanlar sunuyor.