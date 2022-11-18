Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar: İhracatından aldığımız payı ileriye taşımak arzusundayız

Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi kapsamında "Türkiye'nin Hizmet İhracatı Vizyonu, Fırsatlar ve Yeni Teşvikler" başlıklı panel düzenlendi.

Panelde konuşan Ağar, dünya hizmet ihracatının yaklaşık 6,1 trilyon dolarlık bir sektör olduğunu belirterek, 2021 yılı içerisinde Türkiye'nin 61 milyar dolarlık hizmet ihracatı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin hizmet ihracatından dünyada yüzde 1'lik pay aldığına dikkati çeken Ağar, "Dünya hizmet ihracatından aldığımız payı yeni geliştirdiğimiz teşviklerle, daha da ileriye taşımak arzusundayız." ifadesini kullandı.

Ağar, söz konusu arzunun bir tezahürü olarak, sektörel bir örgütlenme kurularak bu işe başlandığını belirterek, "Şu anda Hizmet İhracatçıları Birliğimizin 10 Kasım itibarıyla yaklaşık 3 bin 445 üyesi var. Bu sayı giderek artıyor. Bu noktada yine bakanımız . zaten bakanlığa gelir gelmez, hizmet ihracatı diye işe koyuldu. Bu çerçevede bunlara yönelik bakanlık içerisindeki bir yapılanmayı teşkil ederek Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü kuruldu."

Hizmet ihracatı ve döviz kazandırıcı faaliyetlere önceki dönemlerden beri teşviklerin olduğunu hatırlatan Ağar, şu ifadeleri kullandı:

"2012 yılında başladı bu süreç. 2012 yılından sonra 2015 yılında bu kapsam biraz daha genişletildi. Ama şunu da ifade etmek lazım; Daha önce, Türkiye'de hizmet ihracatı nedir? Döviz kazandırıcı faaliyet nedir? Bunun sınıflaması nedir? Tanımlaması nedir? Noktasında bir soru sorduğunuz zaman referans alacağınız bir hukuki metin dahi yoktu. Dolayısıyla bu, genel müdürlüğümüzün faaliyete geçmesiyle birlikte ilk etapta hizmet ihracatından başlamak suretiyle Nisan 2022 tarihinde yepyeni bir hizmet destek paketi sunulmuş oldu. Teşvik paketi oluşturuldu."

Ağar, çalışmalar kapsamında ilk etapta hizmetlerin tanımlarının yapıldığına dikkati çekerek, "Daha sonra bunlara yönelik destek unsurları oluşturuldu. Tabii bunlardan en önemlisini belirtecek olursam; biz sağlık hizmeti ihracatı diyoruz." şeklinde konuştu.

"HİZMET İHRACATI KAZANÇLARIN OLDUĞU VE KAYBEDİLENİN OLMADIĞI BİR SÜREÇ"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ise hizmet ihracatına çok önem verdiklerini belirterek bu kapsamda DEİK çatısı altında Dijital Teknolojiler İş Konseyi'ni kurduklarını söyledi.

Hizmet ihracatının kazançların olduğu, kaybedilenin olmadığını bir süreç olduğuna vurgu yapan Olpak, "Hizmet ihracatı adına baktığınızda bir döviz kazandırıldığında geri dönüşlerin süreci içerisinde fiziki olarak Türkiye'den bir şeyimizi kaybederek gitmiyoruz. Kazançlarımız var, üstelik de kaybetmediğimiz bir süreci konuşuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

-"(Desteklerimizin) Bu yıldan daha fazla olacağını söyleyebilirim"

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, gelecek yıl hem ihracatçılara yönelik desteklerini hem de destek verdikleri şirket sayısını artırmayı hedeflediklerini belirterek, "(Desteklerimizin) Bu yıldan daha fazla olacağını söyleyebilirim." dedi.

Bu yıl 2 bine yakın firmayı Eximbank destekleri ile tanıştırdıklarını dile getiren Güney, "KOBİ'lerin toplam desteklerimiz içindeki payı 2017'de yüzde 60'lardaydı. Şu anda yüzde 80'e çıktı. İhracatın tabana yayılması ve daha çok firmanın ihracat ailesine katılması için desteklerimizi gelecek yıl da sürdüreceğiz." diye konuştu.

"HİZMET SEKTÖRÜNDE 80 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT"

Hizmet İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Aydın da konuşmasında hizmet ihracatı sektörünün önemine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"2018 yılında Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla sektörleri bir araya getirdik ve Hizmet İhracatçıları Birliği'ni oluşturduk. İçerisinde 10 ayrı alt sektör var, eğitim, sağlık, liman hizmetleri gibi. Türkiye'nin yumuşak gücünü oluşturan sektörlerin birlikte olmasını sağladık. Tabii bununla beraber aynı zamanda bakanlığımızın bünyesinde de bir genel müdürlük kuruldu."

Aydın, hizmet sektörünün çok önemli atılımlar yaptığına vurgu yaparak, 2022 sonu itibarıyla hizmet sektörü olarak 80 milyar dolarlık ihracat hedeflediklerini söyledi.