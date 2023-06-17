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Giriş Tarihi: 17.6.2023 15:18

Ticaret Bakanı Bolat, MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Toplantısı'na katıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Toplantısı'na katıldıklarını belirterek, "İhracattan e-ticarete, ticaret diplomasisinden müteahhitliğe kadar ekonomi ve ticaret gündemimizi masaya yatırdığımız verimli bir toplantı gerçekleştirdik" ifadesini kullandı.

AA
Ticaret Bakanı Bolat, MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Toplantısı’na katıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'daki MÜSİAD Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya ilişkin bilgi verdi.

MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Toplantısı'nda sanayicilerin ve iş adamlarının görüşlerini dinlediklerini vurgulayan Bolat, şunları kaydetti:

"İhracattan e-ticarete, ticaret diplomasisinden müteahhitliğe kadar ekonomi ve ticaret gündemimizi masaya yatırdığımız verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde istişarenin önemine dikkati çekerek, iş dünyamızla mutlak bir işbirliği içinde olmaya devam edeceğiz."

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Ticaret Bakanı Bolat, MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Toplantısı'na katıldı
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