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Giriş Tarihi: 11.7.2023 14:06

Ticaret Bakanı Bolat, Suudi Bakan ile görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suudi Arabistan Belediye, Kırsal İşler ve Konut Bakanı Majid Al-Hogail ile bir araya geldi.

DHA
Ticaret Bakanı Bolat, Suudi Bakan ile görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'de bulunan Suudi Arabistan Belediye, Kırsal İşler ve Konut Bakanı Majid Al-Hogail ile beraberindeki heyeti Bakanlık'taki makamında ağırladı.

Bolat, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Bakan ile ikili ticaret, karşılıklı yatırımlar, müteahhitlik hizmetleri, akıllı kent teknolojileri ve Türk firmalarının Suudi Arabistan'daki faaliyetleri kapsamında ilişkilerimizi derinleştirmeye yönelik atılabilecek adımları değerlendirdik. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde güçlü tarihi ve kültürel bağlarımız olan Suudi Arabistan ile ilişkilerimizi daha ileri seviyeye taşımaya yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

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Ticaret Bakanı Bolat, Suudi Bakan ile görüştü
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