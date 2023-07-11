Ticaret Bakanı Bolat, Suudi Bakan ile görüştü

Bolat, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Bakan ile ikili ticaret, karşılıklı yatırımlar, müteahhitlik hizmetleri, akıllı kent teknolojileri ve Türk firmalarının Suudi Arabistan'daki faaliyetleri kapsamında ilişkilerimizi derinleştirmeye yönelik atılabilecek adımları değerlendirdik. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde güçlü tarihi ve kültürel bağlarımız olan Suudi Arabistan ile ilişkilerimizi daha ileri seviyeye taşımaya yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.