Ticaret Bakanı Bolat, TİM Genişletilmiş Başkanlar Kurulu’na katıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TİM Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı'na katıldıklarını ifade etti.

Bakan Bolat, şunları kaydetti:

"Ülkemizin dünya ihracatından aldığı payı artırmak ve ülkemize ilave döviz kazandırmak amacıyla atabileceğimiz adımları ihracatçılarımızla beraber sektör sektör ele aldık. Ülkemizin sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümesine yönelik tüm sektörlerimizi desteklemek için birlikte hareket etmeye devam edeceğiz."