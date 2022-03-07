Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Arnavut Bakan İbrahimaj’la Kapıkule’de görüştü

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'u Kapıkule Sınır Kapısı'na gelişinde Edirne Valisi Ekrem Canalp karşıladı. Kapıkule VİP salonunda Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık, Bakan Muş'a çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Muş, aldığı brifingin ardından Arnavutluk Ekonomi ve Maliye Bakanı Delina İbrahimaj'ı karşıladı. Muş ve İbrahimaj ikili görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 saat süren görüşme basın kapalı yapıldı.

Toplantıda, gümrük kapılarının modernizasyonu ve gümrük işlemlerine ilişkin karşılıklı tecrübelerin paylaşıldığı öğrenildi.

Ardından konuk Bakan ve Ticaret Bakanı Muş, Kapıkule Gümrük Sahası'nı gezdi, incelemede bulundu.

Bakanlara Edirne Valisi Canalp, Bakan Yardımcıları Mustafa Tuzcu ve Rıza Tuna Turagay, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan da eşlik etti.

Gümrükteki incelemelerin ardından Bakan Muş ve Bakan İbrahimaj, II. Bayezid Külliyesinde yer alan Trakya Üniversitesi Sağlık Müzesi'ni ardından Selimiye Camisi'ni ziyaret etti.

Konuk Bakan İbrahimaj'ı İstanbul'a uğurlamasının ardından Bakan Muş da programını tamamlayıp kentten ayrıldı.