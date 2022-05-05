Ticaret Bakanı Mehmet Muş Liberya Dışişleri Bakanı ile görüştü

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Liberya Dışişleri Bakanı Dee-Maxwell Saah Kemayah ile Dışişleri Bakanlığı'nda Mevlüt Çavuşoğlu eşliğinde heyetler arası bir görüşme gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Muş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Liberya Dışişleri Bakanı Dee-Maxwell Saah Kemayah ile Dışişleri Bakanlığı'mızda heyetler arası bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede ekonomik ve ticari ilişkilerimiz dâhil, Türkiye-Liberya ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alındı." dedi.