Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Macaristan’da 700 milyon dolar yatırım söz konusu

Ticaret Bakanı Muş, Türkiye-Macaristan Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu (JETCO) programı kapsamında Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi. İki bakan, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Muş, Türkiye ile Macaristan arasında kökleri yüzyıllar öncesine dayanan dostane ilişkilerin son yıllarda stratejik nitelik kazandığını belirterek, "2 ülke hem uluslararası platformlarda hem de Avrupa Birliği ile Türk Devletleri Teşkilatı gibi bölgesel platformlarda birbirlerinin çıkarlarını koruma noktasında yakın bir iş birliği içerisindedir. Devlet başkanlarımız ve bizlerin arasında son derece içten ve güçlü bir diyalog var. Ülkelerimiz arasındaki dostluk anlaşmasının yürürlüğe girişinin 100'üncü yıl dönümü münasebetiyle 2024 yılını Türkiye-Macaristan Kültür Yılı olarak kutlayacağız" dedi.



Macaristan'ın Türkiye için önemli ticaret ortağı olduğunu kaydeden Bakan Muş, "2001 yılında yalnızca 356 milyon dolar düzeyinde bulunan ticaret hacmimiz, 2021 yılı sonu itibarıyla 3 milyar doları geçmiştir. Bizlere düşen görev ise Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve Sayın Başbakan'ın belirledikleri hedef doğrultusunda ikili ticaret hacmimizi 6 milyar dolara çıkarmaktır. Üçüncü ülkeler üzerinden yapılan yatırımlar da dikkate alındığında, ülkemizin Macaristan'da 700 milyon dolar yatırımı söz konusudur. Halihazırda devam eden ve önümüzdeki dönemde planlanan yatırımlarla birlikte bu rakamın 3 milyar doları aşmasını öngörüyoruz. Macaristan'dan ülkemize yönelen yatırımların da son dönemde ivme kazandığını görüyoruz" diye konuştu.



Macar Bakan Szijjarto ise Macar-Türk ticaret hacmini her 2 ülke ekonomisi için daha da artırmak istediklerini söyledi.