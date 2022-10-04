Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Otomotivde 6 bin kilometre takibimizde

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, dijital ekonomiye yönelik rekabet hukukunu güncellediklerini ve yeni tanımlamalar eklediklerini söyledi. E-ticaretin sadece pazar yerinden oluşmadığını belirten Bakan Muş, "Bunun dışında çok geniş bir alan var ve oranın da düzenlenmesi gerekiyor. Artık dikkat edin reklamlar bile farklı sosyal mecralara kaydı. Bu alanla ilgili rekabet hukuku nasıl düzenlenecek? Nasıl çalışmalar yapılacak? Tanımlamalar ne olacak? Yaptırımlar ne olacak, bu yeni alanı tanımlamanız, hukukunuza eklemeniz gerekiyor. Dijital platformlarda faaliyet gösteren çok fazla şirket var. Dijital yapılarla ilgili bütün dünya çok önemli düzenlemeler yapıyor. Dolayısıyla biz hemen hemen bitirdik. Beklentimiz, bütçeden hemen önce TBMM'den çıkar diye tahmin ediyorum" dedi.

"GÜRCİSTAN'LA YENİ SINIR KAPISI YÜZDE 70 TAMAMLANDI"

Rusya-Ukrayna savaşı, Gürcistan sınır kapısı ve Ermenistan'la kapı açılma ihtimaline yönelik değerlendirmeleri sorulan Bakan Mehmet Muş, mevcut kapıların kapasitelerini artırdıklarını, Gürcistan'da yüzde 70 oranında tamamlanan yeni bir kapıyı daha devreye alacaklarını açıkladı.

Bakan Muş, şöyle devam etti:

"Ro-Ro'ları, deniz yolunu kullanmak burada önemli. Bütün alternatifleri değerlendiriyoruz. Özellikle Avrupa'ya da Ro-Ro ile gidişleri artırmaya çalışıyoruz. Sadece kara yolu değil, deniz ve demir yolunu da artırmaya çalışıyoruz. Ermenistan meselesinde siyasi gelişmeler önemli. Azerbaycan-Ermenistan ilişkileri, Türkiye'nin çok duyarsız kalacağı bir şey değil. Orada ilişkilerde normalleşme olursa, biz ekonomik anlamda gerekli kapıyı açar, gümrük işlemlerini başlatırız. Ancak bu oradaki siyasi gelişmelere bağlı. Çünkü orada bazı ihtilaf konuları var. Orada bir siyasi uzlaşı olmadan, bizim buradan bir kapı açmamız çok zor görünüyor."

"OTOMOTİVDE 6 BİN KİLOMETRE TAKİBİMİZDE"

Otomotivde 6 bin kilometre ve 6 ay şartından sonra, bazı sitelerde 6 bin 1 kilometre ilanların görülmeye başladığı ve bu konuda cezai yaptırım yönündeki bir başka soruya Bakan Mehmet Muş, şöyle yanıt verdi:

"İlan sitelerine konulan 6 bin 1 kilometre ilanlarını takip ediyoruz. Bu ilanları biz alıyoruz ve inceliyoruz. Bütün bu işletmelere gittik… Dolayısıyla sadece galericiler demek de doğru değil. Bu ticarette bulunan şirketler, rent a carlar, al-sat yapan firmalar bu tanımın içine giriyor. Kısacası kural herkes için geçerli. Bir de firma tanımında 'inşaat taahhüt işleri' yazıp, araba alım-satımı yapanlar var. Herkesi kurallara uymaya davet ediyorum, çünkü bunların ceza ve yaptırımları çok ağır. Biz gerekli düzenlemeyi hazırladık. Grubumuzla da konuştuk. Sayın Mustafa Elitaş son çalışmaları gerçekleştiriyor. Bir paket hazırlığı var. Meclis'ten Ekim 20 gibi çıkacağını düşünüyorum. İhlaller noktasında yaptığımız bazı tespitler var, onları da komisyonda değerlendiriyoruz. Bizim amacımız insanlara ceza kesmek değil. Kurallara uygun ticari faaliyeti sağlamak. Biz yanıltıcı reklamdan da ceza kesebiliriz. Bir taraftan da onları değerlendiriyoruz ve onun yaptırımları çok ağır. Kurallı olduğu zaman biz de vatandaş da mutlu oluyor."

"HALDE KAYIT DIŞILIĞI ÖNLEMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Hal ve perakende yasasında değişikliğe yönelik bir başka soruya Bakan Mehmet Muş, "Halde en büyük sıkıntımız kayıt dışılık. Bunla ilgili bir çalışma içindeyiz. Perakende sektörüyle ilgili AB'nin çeşitli düzenlemeleri var onları da inceliyoruz. Burada bir düzenleme yapılması gerektiğine inanıyoruz. Rasyonel olmayacak söylemler, yatırım yapacak olanları korkutur. Rasyonel olmayan bir şeyin içinde olmayacağız. Yüksek vergili ürünlerin kayıt dışı ticareti yapılabiliyor, bunları kayıt altına almak için çalışmalar yapıyoruz" cevabını verdi.

Oda ve borsaların zorunlu aidat konusuna yönelik bir soruya, her ülkenin kendine özgü kuralları olduğunu belirterek cevap veren Muş, şunları söyledi:

"Türkiye'de meslek kuruluşları anayasaya dayanan bir maddeden geliyor. Siz dernek kurabiliyorsunuz, üyelik aidatı isteğe bağlı. Bizdeki oda ve borsa yapısı anayasaya kadar gittiği için kamunun ifa ettiği bazı görevler buralara devredilmiş. Aidat, nispi, maktu getirilmiş. Bir finansman getirilmiş. Bugünden bu tartışmaları açmak, kesmek veya kesmemekle ilgili bir tartışmayı çok doğru bulmuyorum. Kanayan yerleri varsa giderilebilir, iyi bir noktaya getirilebilir."

İhracatta son çeyrekte biraz daha çaba sarf etmek gerektiğine işaret eden Bakan Muş, "Hizmet ihracatının da girdisi çok fazla. Orada ciddi bir çabanın içine gireceğiz" dedi.

"TRABZON TİCARETİN VE TURİZMİN MERKEZİ"

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, ticaretin ve turizmin merkezi olan Trabzon'un Karadeniz tarihinin ilk dönemlerinden bu yana Asya ve Avrupa arasında iletişim merkezi olduğunu kaydederek konuşmasına başladı. Ustaoğlu, Zirve'deki konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ticaretin en önemli yolu olan İpek Yolu üzerinde bulunan Trabzon ve Sinop limanlarından Avrupa'ya taşınan mallar bu şehirlerimizin lojistik anlamda ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Kadim şehir Trabzon her alanda olduğu gibi ticaret merkezi olmasıyla da büyük bir güç olmuş ve uzun yıllardır bu önemini sürdürmüştür. Trabzon ilimizde ticaret ve sanayide atılan adımlarla üretim ve ithalatta yatırımların sonucu memnuniyet veren düzeylere ulaşmış ve daha da artacak seviyelere ulaşacağını göstermektedir. Ülkemiz açısından açıklanan ihracat rakamları bizi de memnun ediyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu atılım yolcuğu zorlu bir yolculuk. Birçok engellemelere rağmen kararlı şekilde devam ediyor. Hiçbir zorluk bizi bu meşakkatli yoldan alıkoyamaz. Ticaret ve sanayide atılan adımlar bizi daha da memnun edecek seviyelere ulaşacak. İlimiz 130 ülkeye ihracat yapıyor. Bununla yetinmeyerek şehrimizin bölgede, ülkemizde ve dünyada söz sahibi olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Burada ilimizin en önemli vizyoner yüzü iş insanlarımızın da bizim önemli değerimiz olduğunu belirtmeliyim. Önümüzdeki dönemlerde de Trabzon'un girişimci ruh ve yüksek özgüveni ile ihracata çok büyük katkılar sunacağına güvenimiz sonsuz."

'2022 TRABZON'UN SENESİ OLDU'

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu konuşmasına, Trabzon'un çok güzel bir yıl geçirdiğini söyleyerek başladı. Uzunca bir süreden sonra gelen Trabzon Spor Kulübü'nün şampiyonluğu ile çok büyük bir mutluluk yaşadıklarını kaydeden Zorluoğlu, turizmde de muhteşem bir yıl geçirerek 700 binden fazla yabancı turisti bu Trabzon'da ağırladıklarını kaydetti. Murat Zorluoğlu, 2022 yılında, turizmden 1 milyar dolarlık gelir elde ettiklerini, buna 1,2 milyar dolarlık ihracat gelirinin eklenmesiyle toplam 2 milyar dolarlık bir rakama ulaştıklarını söyledi. Zorluoğlu, "İhracatta da iddialı olan Trabzon birçok sektörde 130'dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdi. 2022 yılı sonuna kadar şimdiye kadar elde edilen gelir daha da artacak ve 2023 yılında ise bu rakamların çok üstüne çıkacağız. Dünyanın çok zor bir dönemden geçtiğine hepimiz şahitlik ediyoruz. Ülkemizin önemli dinamiklerini oluşturan ihracatçılarımız, üreticilerimiz, yatırımcılarımızın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve Bakanımızın öncülüğünde bir araya getiren bu toplantılarla daha da güçleneceğine inanıyoruz" dedi.

'Türkiye İhracat Seferberliği Trabzon Buluşması'nın açılışında konuşan Sabah ve Daily Sabah Reklam Genel Müdürü ve Yazılı Medya İcra Kurulu Üyesi Ceyda Uzman, Sabah Gazetesi olarak, ilkini Bursa'da, devamını Konya, Kayseri ve Gaziantep'te düzenledikleri İhracat Seferberliği programı ile sektöre destek vermeye ve yeni oyuncuların katılmasını teşvik etmeyi amaçladıklarını söyledi. Günümüzde teknoloji, iletişim, bilişim, yapay zekâ, dijital, e-ticaret, ihracat, finans, enerji, otomotiv, güvenlik, sağlık, ilaç, kimya, lojistik, gıda ve tarımın geleceğin sektörleri olarak ifade edildiğine işaret eden Uzman, "Bu sektörler, yeni dünya düzeninde ülkelerin konumunu belirleyici en önemli sektörler olarak belirlenmiş durumda. Ülkelerin geleceğin sektörlerine yönelmeleri, ithalatı en aza indirerek kendi kendilerine yetecek bir yapıyı oluşturmaları, üretime, teknolojiye ağırlık vererek dış bağımlılıktan kurtulmaları, sürdürülebilir kalkınmanın en temel öğelerini oluşturmaktadır" dedi.

Türkiye'nin önemine işaret eden Uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Batı'dan doğuya, Asya'ya kayan yeni küresel merkezin geçiş yolu üzerinde bulunan ülkemiz, kurulacak yeni düzende jeopolitik ve jeostratejik açıdan çok güçlü ve avantajlı bir konuma sahiptir. Bu alanlara yönelmek, yatırım, üretim ve en önemlisi küresel dünya pazarlarına ihracat yapmak, yeni düzene yön verecek yapılanmalarda ülkeleri söz sahibi yapacaktır. Bütün bunları gerçekleştirebilmek için de sürdürülebilir ihracatı, dış ticareti temel hedef edinerek, küresel dünya pazarlarına mal satabilmek ilk çözüm yolu olarak görünmektedir."

'TRABZON FINDIK İHRACATINDA İPİ GÖĞÜSLÜYOR'

İhracat artışının, ekonomik büyümeyi hızlandırdığını, ülke içi rekabeti yakından takip etmeyi beraberinde getirdiğine işaret eden Uzman, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir ülkenin ihracat çeşitliliğini artırması, ekonomik istikrarın korunmasında en önemli etkenlerden biridir. Trabzon ilimiz özellikle fındık, madencilik ürünleri, yaş meyve sebze, su ürünleri, hayvancılık mamülleri, taşıt araçları ve yan sanayi alanlarında yapmış olduğu ihracat faaliyetleri ile bu istikrara büyük katkı sağlamaktadır. Ülkemizin tek başına en fazla döviz kazandıran ürünü olan fındık ihracatında şampiyonluğu yıllardır Trabzon ilimiz göğüslemiş ve geçtiğimiz yıl toplam fındık ihracat miktarının yüzde 33'lük kısmını tek başına gerçekleştirmiştir. Ayrıca; Trabzon Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan ülkemizin ilk 1000 ihracatçı listesine 8 firması ile girmeyi başarabilmiş nadide illerimizden biridir."

Güçlü Sponsor Desteği

5. Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nin ana sponsorluğunu DKIB, Halk Bankası, IGA, Koza Altın İşletmeleri ve Türk Telekom üstlenirken, destek sponsorları ise Aydınlı ve Doğupen oldu.