Ticaret Bakanı Mehmet Muş SABAH’ın Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi’nde konuştu: Marketlerde 200 bin ürün denetlendi

İhracat Seferberliği Zirvesi'ne güçlü sponsor desteği

En fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin üst yöneticileriyle hafta içerisinde yaptığı görüşmeyi hatırlatan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, akılla ve piyasa dengesiyle izâh edilemeyecek durumlara müdahale edeceklerini söyledi. Turkuvaz Medya Grubu'nun yazılı basındaki amiral gemisi SABAH Gazetesi tarafından düzenlenen, Türkiye İhracat Seferberliği Eğitim Hizmeti İhracatı Zirvesi'nde SABAH Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör'ün sorularını yanıtlayan Muş, enflasyonun küresel bir sorun olduğunu vurgulayarak, hükümet olarak bir yandan büyümeyi sağlamak bir yandan da enflasyonun artış hızını kesmek istediklerini ifade etti.Bunu yaparken, piyasa içerisinde bazen izâh olmayacak durumlarla karşı karşıya gelebildiklerinin altını çizen Muş, "Bizim aslında müdahale edeceğimiz alan burası. Şimdi enflasyonist ortamlarda fiyatların seviyesi sadece marketlerde değil, giyimde de artıyor, diğerlerinde de artıyor. Bunun bir kısmı ekonomik rasyonalite ile izâh edilebiliyor. İzâh edilemeyen durumu, işte bir kartelleşme varsa, bir ortak hareket etme varsa o zaman bu bizi ilgilendiriyor, orada müdahale ediyoruz. Bunu yaparken de bir dengede yapmanız lazım bunları. Bir taraftan erişilebilirliği, piyasada ürünün ulaşılabilirliğinin bozulmaması da gerekiyor çünkü vatandaşın rahat bir şekilde istediği ürüne piyasada ulaşması lazım.Her şeye rağmen Türkiye'de erişilebilirlikte, ne pandemi döneminde, ne sonrasında ne de şimdi hiçbir problem yaşatılmadı vatandaşa" dedi.Bakan Muş, tedarik, üretim, lojistik mekanizmasının, dağıtım sisteminin çalıştığını ve burada bir sorun yaşanmadığının altını çizerek, aykırılıklar, makul olmayan, piyasanın kendi dengesi içerisinde, kendi yapısı içerisinde izahı zor durumlar olursa iki tane enstrümanla bunlara müdahale ettiklerini dile getirdi.Market yöneticileri ile olan görüşmeye atıfta bulunan Muş, şu bilgileri verdi: "Biz talep ve beklentilerimizi ilettik. Türkiye serbest piyasa iklimindedir, piyasa ekonomik kurallara göre işler ama bazen de akılla izâh edemediğimiz durumların oluşmasını arzu etmiyoruz. Dolayısıyla konuştuğumuz, onlardan beklentimiz, talebimiz bu. Kimsenin ticaretine bir müdahalede bulunduğumuz yok. Ama kurallar çerçevesinde akılla izâh edilemeyecek, piyasa dengesiyle bile izâh edilemeyecek durumlar olursa bunların oluşmasını arzu etmiyoruz. Onların da bu mücadelede elinden geleni yapacağını düşünüyoruz. Kamu otoritesinin kuralları uygulamakla görevli olduğunun altını çizen Bakan Muş, "Biz kurallara uyulduktan sonra sürekli ceza yazalım diye bir gündemimiz olmaz. Kurallara uyulmasını sağlamamız lazım, asıl görevimiz bu. Motivasyonumuz kurallara uyulmasını sağlamak, vatandaşın mağdur olmasını engellemek" dedi. Bakan Muş, geçtiğimiz günlerde özellikle tedarik kısmına ihlal yapanlarla ilgili yaklaşık 900 milyon TL civarında bir ceza kesildiğini hatırlatarak, ihlaller varsa karşılığının da bu olduğunu söyledi. 81 ilde denetim elemanlarını bulunduğunu, 200 bin üzerinde ürün denetlediklerini aktaran Muş, bu çalışmaların devam edeceğini, nerede problem varsa oraya müdahale edildiğini ve edilmeye devam edeceğini dile getirdi.Muş, Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü'nü 2021 yılında kurduklarını anımsatarak, "Akabinde yeni teşvik politikasını buna göre belirledik çünkü onu mal ihracatından tamamen ayırıyoruz, onun dinamikleri daha farklı. Bu alana özel bir önem veriyoruz. Bu alanı geliştirmek üzere hem önemli bir kaynak ayırıyoruz vereceğimiz teşviklerden hem de yeni hedefler koyuyoruz. 2023 ile alakalı 10 milyar TL'lik bir ihracat desteği sağlayacağız. Bunun bir kısmı mal ihracatına, bir kısmı da hizmet ihracatına olacak şekilde verilecek" dedi.Özellikle Adana Ceyhan bölgesinde çok büyük ve önemli yatırımlar yapıldığına dikkati çeken Muş, şunları kaydetti: "Bunlar da faaliyete geçmeye başladığı andan itibaren ciddi bir rahatlama göreceğiz. Yaklaşık 50-55 milyar metreküp doğalgaz ithalatımız var. Ve bizim sanayimizi en çok zorlayan enerjinin maliyeti. Karadeniz'deki 710 milyar metreküp doğalgaz rezerv sisteme girmeye başladığı andan itibaren zaten bambaşka bir seviyeye çıkıyoruz. Hem cari dengede çok ciddi şekilde bizi rahatlatacak hem enerjinin maliyetine birçok ciddi rahatlatacak hem de enflasyon üzerindeki baskıyı olumlu etkileyecek. Bu enerji geldiği an, bambaşka bir seviyeye çıkacak Türkiye. O enerji Türkiye'yi başka bir lige götürecek."SABAH ve Daily Sabah Reklam Genel Müdürü ve Yazılı Medya İcra Kurulu Üyesi Ceyda Uzman da açılışta yaptığı konuşmada, "2022 yılının yaz aylarında başlattığımız, Türkiye İhracat Seferberliği programımızla ihracat faaliyetinde bulunan tüm sektörlere destek vermeyi, ihracat konusunda iş insanlarımızı bilinçlendirmeyi ve ihracat sektörüne yeni oyuncuların katılmasını da teşvik etmeyi amaçladık" dedi. Zirvede eğitim ihracatını konuşacaklarını anlatan Uzman, "Ülkemizdeki verilere bakacak olursak; hizmet sektörleri, Türkiye GSYH'sına yüzde 55 ile en büyük katkıyı sağlayan sektör konumda. 2025 yılı, hizmet sektörünün ihracat hedefi 110 milyar dolar olarak belirlendi. Bunların içinde yer alan eğitim hizmeti, toplam ihracatımızdan elde edilen gelirin, 2025 yılında yaklaşık 3 milyar dolara ulaşılacağı tahmin ediliyor. Küresel konjonktüre bakıldığında, eğitim hizmetleri ihracatının, ülke ekonomimizin sürdürülebilir büyümesi ve kalkınmasına yüksek bir katkı sağlayacağını, öngörebiliyoruz. Bu toplantımızın ve çıktılarının, eğitim sektörümüze katma değer yaratması, en büyük dileğimiz" açıklamasında bulundu.Hal ve Perakende Yasası'na ilişkin değerlendirmeleri sorulan Muş, "Biz hali çok detaylı inceledik. Hali ve perakendeyi aldığınız zaman çok büyük alan. İhracat dediğinizde ilişki halinde olacağımız 100 bin ihracatçımız var ama perakende dediğiniz zaman 84 milyon var. Alacağınız kararlar, vereceğiniz kararlar bu 84 milyonu etkiliyor. Tarladan başlayıp hale kadar olan zincirdeki kayıtdışılık çok yüksek. Çiftçi ürettiği üründe de kayıt altına girmekte imtina ediyor. Verinin sağlık olması lazım ki yaptığınız değerlendirme de sağlıklı olsun. Hale ulaşana kadar olan kısımda kayıtdışılığımız söz konusu. Hale ulaşınca da oradaki Hal Kayıt Sistemi'nin yetersiz olduğunu düşünüyoruz. Bir de hal dışında satış yapan bir kısım var, oranın denetimi daha az, bunu hal içine çekmek gerekiyor. Burayı da zincir içine çekmemiz lazım. Hal Kanunu'ndan öte dışarda kalan zincirin kayıt içine tamamen alınması gerek. Kademeli şekilde burayı tamamen kayıt altına almış olacağız" açıklamasında bulundu.Yıllık bazda ihracat rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Mehmet Muş, "250 plus diyeceğiz, plus'ın ne olduğunu pazartesi göreceğiz. Bizim dünya ihracat ortalamasının üzerinde ihracat yapma kabiliyetimiz var. Özellikle son 2 yılda da dünyadan daha çok artırmışız biz ihracatımızı, bu yeteneğimiz var. Dolayısıyla önümüzdeki 2023-2024-2025 yıllarıyla alakalı hedeflerimizi biz yine bu yıl ki rakamın üzerine koyarak gideceğiz" ifadelerini kullandı. Mehmet Muş ayrıca 2023'te hizmet ihracatını 100 milyar doların üzerine çıkaracaklarını kaydetti