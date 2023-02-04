Ticaret Bakanı Muş: Türkiye 2023 yılını büyüyerek kapatacak

AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen Türkiye Yüzyılı, "2023'e doğru şehir buluşmaları" toplantısına katılmak üzere Kars'a gelen Ticaret Bakanı Mehmet Muş, partililere seslendi.

Bakan Muş, "Türkiye büyümek istiyor. Bölgede önemli bir ülke, geçtiğimiz yılda rakamlar henüz açıklanmadı ama yüzde 5 civarında veya biraz üzerinde bir büyüme oranı bekliyoruz. O da yakın bir zaman resmi rakamlarla açıklanacaktır. 2023 bütün dünya için daha zorlu geçeceğe benziyor. Çünkü covitten sonra ortaya çıkan para politikalarından dolayı bütün ülkeler şuan ne yapıyorlar? Daha kısıtlı, mevcut fiyat dalgalanmalarını kontrol altına almak için politikalar geliştiriyorlar. Buda ister istemez ülkelerin büyüme oranına yansıyor. Dolayısıyla dünyadaki büyüme oranları, ticaret hacmindeki büyüme oranları aşağı yönlü uluslar arası kuruluşlar tarafından revize ediliyor" diye konuştu.



Türkiye olarak büyümek istediklerine dikkat çeken Bakan Muş, "Biz Türkiye olarak büyümemizi 2023'te de sürdürmek istiyoruz. Ve büyüyerek bu yılı da kapatmak istiyoruz. Her şeye rağmen bunu yapmak istiyoruz. Seçim yılı da olsa, dünyada bu gelişmeler de olsa hem yatırımları bir taraftan sürdürüp, hem de ekonomiyi büyütmek istiyoruz" şeklinde konuştu.



Muş, şöyle devam etti:

"Bu yılın Ocak ayında ihracat rakamlarını kamuoyuyla paylaştık. Geçen senenin Ocak ayına göre yüzde 10 üzerinde bir artış söz konusu. İhracat üretim demek, istihdam demek, piyasada hareketlilik ve canlılık demek, nihayette biz burada ürettiğimiz ürünleri yurt dışına satıyoruz. Oradan ülkeye döviz girdisi sağlanıyor. Dolayısıyla ihracatın düşük seyretmesi ekonominin büyümesini önemli bir dinamosu olarak görev görüyor. Çünkü geçmiş dönemde ortaya çıkan büyüme oranlarının hemen hemen yarıya yakını ihracat kaynakladır. Dolayısıyla amacımız bizim bu yılı da ekonomik olarak hem de ihracat olarak büyüyerek kapatmak, büyüyerek bitirmek."

Bakan Mehmet Muş'un açıklamalarının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

Bakan Muş, Kars'ta sırasıyla Valilik, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığını ziyaret edecek.

