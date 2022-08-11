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Giriş Tarihi: 11.8.2022 11:05 Son Güncelleme: 11.8.2022 11:06

Ticaret Bakanı Muş yarın Pakistan'a gidecek

AA
Ticaret Bakanı Muş yarın Pakistan’a gidecek

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yarın gerçekleştireceği Pakistan ziyaretinde, Türkiye ile Pakistan arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin daha ileri seviyeye taşınması amacıyla kurulmasına karar verilen Ortak Görev Gücü'nün ilk toplantısına başkanlık edecek ve müzakereleri tamamlanan Mal Ticaret Anlaşması'nı imzalayacak.

Ticaret Bakanlığının duyurusuna göre, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye ve Pakistan arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin daha ileri seviyeye taşınması amacıyla kurulmasına karar verilen Ortak Görev Gücü'nün ilk toplantısına başkanlık etmek ve iki ülke arasında müzakereleri tamamlanan Mal Ticaret Anlaşması'nı imzalamak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gidecek.

Bakan Muş, ziyareti esnasında Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından kabul edilecek ve Pakistan Ticaret Bakanı Syed Naveed Qamar ile ikili görüşme gerçekleştirecek. Muş, İslamabad'da düzenlenecek Türkiye-Pakistan İş ve Yatırım Forumu'na da katılacak.

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Ticaret Bakanı Muş yarın Pakistan'a gidecek
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