Ticaret Bakanı Muş’tan Arap iş adamlarına ortak yatırım çağrısı

Uluslararası İş Forumu'nun (IBF) Ticaret Bakanlığı'nın himayesinde Gaziantep'te düzenlediği 2. Türk Arap İş Zirvesi yüzlerce Türk ve Arap işadamlarını buluşturdu. Akkent Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen zirvenin açılış programına Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Irak Ticaret Bakanı Alaa Al Jubori, IBF Başkanı Mehmet Erol Yarar, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve 32 ülkeden yüzlerce iş adamı katıldı.
Açılışta konuşan IBF Başkanı Erol Yarar, 32 yıl önce kurdukları bir rüyayı gerçekleştirmek için 5 arkadaşla çıktıkları yolda kardeşliği, beraberliği ve iktisadi kalkınmayı hedeflediklerini söyledi. Programdaki güzel manzaradan dolayı Allah'a şükrettiğini paylaşan Yarar, "32 senede davetimize artık dünyanın dört bir tarafından icabet eden kardeşlerimiz var. Bu beraberlik ülkeler arasındaki sınırları ayırabilir. Peygamberimizin birbiriyle kavga eden kavimleri barıştırıp Medine pazarında buluşturduğu 1400 sene önceki gibi bu ortamda da bizim aynı yolda ilerlememiz çok büyük anlam ifade edecektir. Bizi ayırmak isteyen, ortaklığımız bozmak isteyen, Emperyal duygularla beldelerimizi işgal edenlere verilen en güzel cevap bu davete icabet edip buraya gelmenizdir" dedi.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Gaziantep'in coğrafi konumuna dikkat çekerek, komşularla iyi ilişkiler gerçekleştirmek istediklerini söyledi. Vali Davut Gül de, Gaziantep'in birlikte iş yapma kültürünün yüksek olduğu bir şehir olduğunu belirterek, "İnanıyorum ki Gaziantep rekabet gücüyle, dört bir yanıyla yaptığı ticaretle her birinize ayrı bir kapı açacaktır" şeklinde konuştu.
Zirvede katılımcılara hitap eden Ticaret Bakanı Mehmet Muş da Gaziantep'in Türkiye ve Arap ülkeleri arasında adeta bir köprü görevi gördüğünü söyledi. Bakan Muş, zirvenin Gaziantep'te düzenlenmesinin önemine dikkat çekerek, "Gaziantep 10,3 milyar dolarlık ihracatının yaklaşık 4 milyar dolarını Arap ülkelerine gerçekleştirmektedir. Burada yapılan konuşmalarda önemli bir istatistik paylaşıldı. Bu ticaret rakamları maalesef bizim için çok yetersiz. Türkiye olarak Arap ülkeleriyle olan ilişkilerimizin geliştirilmesi için her türlü adımı atmaya istekli ve kararlıyız. Nitekim biz birlikte daha güçlüyüz. Tarihsel ve kültürel bağlarımız bizi birbirimize yakınlaştırıyor, birlikte çalışmamızı kolaylaştırıyor. Ülkelere baktığımız zaman ticaretlerinin, ekonomilerinin, sanayi kuruluşlarının önemli ilişkilerinin hep komşu ülkeleriyle olduğunu görüyorsunuz. Bugün gerçekleştirdiğimiz etkinliğin ilişkilerimize önemli katkılar sağlayacağından en küçük bir kuşku duymuyorum" dedi.
TÜRKİYE BÜYÜYOR
Türkiye'nin 2021 yılında yüzde 11 büyüme sağlayarak son 10 yılın en yüksek büyüme performansını gerçekleştirdiğini kaydeden Bakan Muş, "Güçlü performansıyla Türkiye 2021 yılında G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke olmuştur. Burada bir konuya özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. 2021 yılında ortaya koyduğumuz bu güçlü büyümenin lokomotifi ihracat olmuştur, uluslararası ticaret olmuştur. Dolayısıyla bu program ve buna benzer programlar veya az önce MÜSİAD Başkanı Sayın Asmalı'nın dile getirdiği ABD ticareti programları gibi. Bu tür programlarda sürekli size destek olacağımızı ifade etmek isterim. Türkiye 2021 yılında 225 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirmiş ve yaklaşık 500 milyar dolarlık bir dış ticaret hacmine ulaşmıştır. Bu yıl, geçen sene Sayın Cumhurbaşkanımızın ihracat rakamlarını değerlendirdiği toplantıda ifade ettiği 250 milyar dolarlık ihracat hedefini yakalayacağımız ve 600 milyar dolarlık dış ticaret hacmine ulaşacağımızı beklediğimizi ifade etmek isterim. 2022 yılının Ocak-Mayıs dönemine baktığımız zaman ihracat performansımız güçlü şekilde devam etmekte ve geçen yılın aynı dönemine göre 27'lık bir artışla 102,5 milyar dolara ulaşmış bulunmaktadır. Tüm bu veriler ışında Türkiye'nin ekonomik büyümesinde ve dış ticaretinde pandemi etkilerinin geride kaldığını rahat bir şekilde ifade edebiliriz" diye konuştu.
TÜRK MÜTEAHHİTLERİNİN BAŞARISI
Yaklaşık 2,5 trilyon dolarlık gayri safi yurt içi hâsıla ve 436 milyon nüfusa sahip Arap dünyasıyla ekonomik ilişkileri geliştirmek adına pozitif bir yaklaşıma sahip olduklarını söyleyen Bakan Muş, "2021 yılında ticaret hacmimiz bir önceki yıla göre yüzde 14,2 bir artışla 67 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Yani 100 milyar dolar bile olmamıştır. Dünyanın birçok noktasında başarılı projeleri imza atan Türk müteahhitleri tüm dünyada yaklaşık 458 milyar dolarlık proje, adet olarak da 11 binin üzerinde proje üstlenmişlerdir. Arap ülkelerinde bu rakam 167 milyar dolar değerinde ve yaklaşık 3 bin 500 proje olmuştur. Yani Türk müteahhitlerinin dünya genelindeki projelerinin yüzde 30'u Arap ülkelerinde gerçekleşmiştir. Türk müteahhitlerinin, Arap ülkelerinin kalkınmasında önemli katkılar sağladığını bu rakamlar ifade ediyor. Burada alt yapı, üst yapı tesisleri, enerji santralleri, liman gibi önemli yatırımlar gerçekleşiyor" dedi.
ARAP İŞADAMLARINA YATIRIM ÇAĞRISI
Pandemi nedeniyle tedarik zincirlerinde yaşanan sorunların Türkiye'yi daha önemli ve avantajlı bir konuma getirdiğine dikkat çeken Bakan Muş, Arap iş insanlarına ortak projeler için uygun koşulların Türkiye'de olduğunu söyledi. Bakan Muş, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Ülkeler artık tedariklerini yakın coğrafyalardan sağlamak için önemli değişimler ve güncellemeler yapmaktadırlar. Türkiye geçtiğimiz Mart ayı itibariyle kümülatif olarak 242 milyar dolarlık yabancı yatırım çekmiştir. Güçlü altyapısı, birikimi, nitelikli insan kaynağı, hukuki yapısı, demokrasisi, coğrafi konumu sıralandığında Türkiye önemli bir konumdadır. Ülkemiz yatırımcılar için yenilebilir enerji, kimya, sağlık, alt yapı ve üst yapı projeleri, iletişim teknolojileri, bilişim, otomotiv de dahil olmak üzere çok geniş bir alanda fırsatlar sunmaktadır. Türkiye Afrika, Asya ve Avrupa'nın kesiştiği noktada küresel pazarlara erişim sağlayan konumuyla büyük pazarlar için uygun bir merkez konumundadır. Ve Türkiye imalatıyla özellikle tedarik zincirlerinin yakınlığına dikkat eden ülkeler için önemli firmaların tedariklerini buradan sağlamak için çeşitli müzakereler gerçekleştirdiğini ifade etmek isterim. Bunun sonuçlarını zaman içinde göreceğimizi belirtmek isterim. Ayrıca 4 saatlik uçuş mesafesiyle Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölge ve Orta Asya ile toplam 1,3 milyarlık bin nüfusa ve 26 trilyon dolarlık bir pazara erişim noktasında da ayrışmaktadır. Türkiye'nin stratejik konumu Tokyo'dan New York'a kadar 16 farklı saat dilimindeki pazarlara kolay ve ayın gün erişim olanağı sunmaktadır. Bu özellikleriyle Türkiye yatırımlar için önemli bir merkez haline gelmektedir ve aynı zamanda Türkiye bir Gümrük Birliği üyesidir. Bu kapsamda karşılıklı yatırımlar kapsamında Arap ülkeleriyle ortak çıkar, ortak fayda ilkesiyle hareket ediyoruz. Türkiye ve Arap ülkeleri arasında ticaretin ve ilişkilerin daha da güçlendirilmesi her iki taraf halklarının yararına olacaktır. Bu amaçla karşılıklı projelerin teşvik edilmesi ve 3. ülkelerde yapılacak yatırımlar için işbirliğimizin arttırılmasına büyük önem veriyoruz. Bizler bu noktada işbirliği zeminini geliştirmeyi ve olası engelleri ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Burada elbette sahadaki iş insanlarının gayretleri önemli olacaktır."