Ticaret Bakanı Muş’tan Arap iş adamlarına ortak yatırım çağrısı

"Ülkeler artık tedariklerini yakın coğrafyalardan sağlamak için önemli değişimler ve güncellemeler yapmaktadırlar. Türkiye geçtiğimiz Mart ayı itibariyle kümülatif olarak 242 milyar dolarlık yabancı yatırım çekmiştir. Güçlü altyapısı, birikimi, nitelikli insan kaynağı, hukuki yapısı, demokrasisi, coğrafi konumu sıralandığında Türkiye önemli bir konumdadır. Ülkemiz yatırımcılar için yenilebilir enerji, kimya, sağlık, alt yapı ve üst yapı projeleri, iletişim teknolojileri, bilişim, otomotiv de dahil olmak üzere çok geniş bir alanda fırsatlar sunmaktadır. Türkiye Afrika, Asya ve Avrupa'nın kesiştiği noktada küresel pazarlara erişim sağlayan konumuyla büyük pazarlar için uygun bir merkez konumundadır. Ve Türkiye imalatıyla özellikle tedarik zincirlerinin yakınlığına dikkat eden ülkeler için önemli firmaların tedariklerini buradan sağlamak için çeşitli müzakereler gerçekleştirdiğini ifade etmek isterim. Bunun sonuçlarını zaman içinde göreceğimizi belirtmek isterim. Ayrıca 4 saatlik uçuş mesafesiyle Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölge ve Orta Asya ile toplam 1,3 milyarlık bin nüfusa ve 26 trilyon dolarlık bir pazara erişim noktasında da ayrışmaktadır. Türkiye'nin stratejik konumu Tokyo'dan New York'a kadar 16 farklı saat dilimindeki pazarlara kolay ve ayın gün erişim olanağı sunmaktadır. Bu özellikleriyle Türkiye yatırımlar için önemli bir merkez haline gelmektedir ve aynı zamanda Türkiye bir Gümrük Birliği üyesidir. Bu kapsamda karşılıklı yatırımlar kapsamında Arap ülkeleriyle ortak çıkar, ortak fayda ilkesiyle hareket ediyoruz. Türkiye ve Arap ülkeleri arasında ticaretin ve ilişkilerin daha da güçlendirilmesi her iki taraf halklarının yararına olacaktır. Bu amaçla karşılıklı projelerin teşvik edilmesi ve 3. ülkelerde yapılacak yatırımlar için işbirliğimizin arttırılmasına büyük önem veriyoruz. Bizler bu noktada işbirliği zeminini geliştirmeyi ve olası engelleri ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Burada elbette sahadaki iş insanlarının gayretleri önemli olacaktır."