Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Batı dünyasında vicdanlar çok geç de olsa sanki uyanmaya başladı!

Sayın Cumhurbaşkanımızın gerek ABD'nin yeni yönetimi gerekse de Avrupa Birliği liderleri nezdinde yaptığı girişimler sonucunda, Suriye'ye yönelik AB ve ABD yaptırımlarının geç de olsa kaldırılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Böylece Suriye'de milli birlik hükümeti kurulduktan sonra, bu geçiş sürecinde Suriye'nin dünyaya entegre olmasında ve mali kaynakların akışının sağlanmasında en önemli engel olan mali ve ticari yaptırımların kaldırılması çok önemli bir gelişmedir.

"SURİYE'YE YÖNELİK TİCARET VE MALİ TRANSFERLERİN ÖNÜ AÇILMIŞ OLACAK"

Bundan böyle Suriye ile gerek ikili ülkeler arasında, gerekse uluslararası kuruluşlar ile ve gerekse de Suriye diasporasının Suriye'ye yönelik ticaret ve mali transferlerinin önü açılmış olacaktır. Suriye'nin yeniden imarının, istikrarının ve milli birliğinin sağlanmasında bu gelişme önemli bir kilometre taşı olacaktır. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın ısrarlı girişimleri ve ikna çabaları ABD yönetimi ve Avrupa Birliği Konseyi tarafından da benimsenmiş olmaktadır. Bu durum sevindiricidir. Yaptırımların kaldırılmasıyla birlikte Suriye'deki istikrar ve ekonomik gelişme hızlanacaktır.