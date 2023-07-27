Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan gıda-tarım ve hayvancılık sektörleri açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ticaret Bakanlığında bir araya geldiklerini ifade etti.

İki bakanlık arasında çalışmaların koordineli bir şekilde yürütülmesi çerçevesinde gıda-tarım ve hayvancılık sektörleriyle ilgili üretim-tüketim ve ihracat dengeleri konusunda öncelikleri belirlediklerini kaydeden Bolat, "Tarım ve gıda sektörlerimizde iç ve dış ticaret politikalarının güçlendirilerek, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını en uygun ve yeterli miktarda karşılamak için çalışmalarımıza tüm hızıyla ve uyumlu bir koordinasyon içinde devam edeceğiz." ifadesini kullandı.