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Giriş Tarihi: 27.7.2023 20:57

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan gıda-tarım ve hayvancılık sektörleri açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tarım ve gıda sektörlerinde iç ve dış ticaret politikalarını güçlendirerek, vatandaşların ihtiyaçlarını en uygun ve yeterli miktarda karşılamak için koordinasyon içinde çalışmalarına devam edeceklerini bildirdi.

AA
Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan gıda-tarım ve hayvancılık sektörleri açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ticaret Bakanlığında bir araya geldiklerini ifade etti.

İki bakanlık arasında çalışmaların koordineli bir şekilde yürütülmesi çerçevesinde gıda-tarım ve hayvancılık sektörleriyle ilgili üretim-tüketim ve ihracat dengeleri konusunda öncelikleri belirlediklerini kaydeden Bolat, "Tarım ve gıda sektörlerimizde iç ve dış ticaret politikalarının güçlendirilerek, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını en uygun ve yeterli miktarda karşılamak için çalışmalarımıza tüm hızıyla ve uyumlu bir koordinasyon içinde devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan gıda-tarım ve hayvancılık sektörleri açıklaması
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