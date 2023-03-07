Ticaret Bakanlığı duyurdu: e-Seferberlik hızlandı

Ticaret Bakanlığı, e-Seferberlik kampanyası ile bugüne kadar satılan ürün sayısının 4.365.201 adede, satılan ürünlerin toplam bedelinin ise 369.859.736 Türk lira ulaştığını duyurdu.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Bilindiği üzere 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketine yönelik olarak Bakanlığımız koordinasyonunda e-ticarette 'Deprem Yardımlaşma Seferberliği' (e-Seferberlik) başlatılmıştır. Gönüllülük esasına göre yürütülen e-Seferberliğe ülkemizde faaliyet gösteren e-ticaret pazaryerleri ve e-ticaret satıcıları ile kargo ve lojistik işletmeleri katılım sağlamıştır.

E-seferberlikte, depremzede vatandaşlarımızın öncelikli temel ihtiyaç ürünlerinin satışı yapılmış ve bu satışlar için elektronik ticaret pazaryerlerince satıcılardan herhangi bir komisyon ve taşıma bedeli alınmamış; ayrıca, ürünler gerek platformlarımızca gerekse de satıcılarımızca indirimli fiyattan satışa sunulmuştur.

Bakanlığımız koordinasyonunda yürütülen e-Seferberliğe vatandaşlarımız ve işletmelerimiz yoğun ilgi göstermiş, bugüne kadar satılan ürün sayısı 4.365.201 adede, satılan ürünlerin toplam bedeli ise 369.859.736 Türk lirasına ulaşmıştır.

E-Seferberlik kapsamında;

- Satıcılardan komisyon bedeli almayan ve bu bölgede faaliyet gösteren satıcıların ürünlerinin ön planda sergilenmesini sağlayan Trendyol'a, Hepsiburada'ya, Getir'e, Amazon'a, Yemeksepeti'ne, N11'e, Pttavm'ye, Pazarama'ya Çiçeksepeti'ne, Turkcell'e, Vodafone'a, Modanisa'ya, Morhipo'ya, Vidyodan'a, Wnt'ye, Allesgo'ya ve Sanal Mağaza'ya,

- Ürünlerini indirimli fiyattan satışa sunan LCW Waikiki'ye, Migros'a, Farmasi'ye, Defacto'ya, Carrefoursa'ya, Bisu'ya, Boyner'e Toucheprive'ye, Farmazon'a, E-Bebek'e, Vivense'ye, Mediamarkt'a, Teknosa'ya, Manuka'ya, Vatan Bilgisayar'a, English Home'a, D&R'a, İdefix'e, Avansas'a, Karaca'ya, HE-QA'ya, Dagi'ye, İstegelsin'e, Yenir'e, FLO'ya, Madame Coco'ya, Kiğılı'ya, Enfal Oyuncak'a, Tommy Life'a, Madame Polo'ya, Unilever'e, Penti'ye, Şok'a, Yaşar Holding'e (Pınar) Erikli'ye, Arçelik'e, Evidea'ya, , Philips'e, Erciyes Anadolu Holding A.Ş'ye, (İstikbal, Bellona, Mondi), İşbir Yatak'a, Doğanlar Mobilya'ya (Doğtaş, Kelebek Mobilya, Lova Yatak), Cabani'ye, Penti'ye ve İpragaz'a,

- Yardım amacıyla alınan ürünleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve AFAD'ın belirlediği teslimat noktalarına sorunsuz ve hızlı şekilde ulaştıran Sürat Kargo'ya, Aras Kargo'ya, MNG Kargo'ya, DHL'ye, Trendyol Express'e, Hepsijet'e, PTT Kargo'ya, UPS'e, Sendeo'ya, Yurtiçi Kargo'ya, Kargomsende'ye, OPLOG'a, Modanisa'ya, Pazarama'ya, Amazon'a, Philip Morris'e ve Unilerever'e

- En önemlisi de temel ihtiyaç ürünlerini satın alarak bu seferberliğe büyük destek veren tüm vatandaşlarımıza,Teşekkür eder; desteklerin katlanarak artmasını temenni ederiz.